Как да превърнете разглезеното дете в благодарен човек

Внушаването на благодарност и доброта у децата е от съществено значение за тяхното развитие в емпатични и състрадателни възрастни. Родителите могат да постигнат това, като бъдат модели за подражание, като ги учат на емпатия, като практикуват ежедневна благодарност, като четат подходящи книги и като ценят добрите действия. Постоянната практика и позитивното подкрепление могат да помогнат за изграждането на тези ценни черти у децата.Прочетете още

7 ежедневни фрази, които ще накарат детето ви да се чувства по-уверено

Как да научите децата си на благодарност и доброта?

Двете най-важни умения, които трябва да се придадат на децата, са благодарността и добротата, за да се превърнат в емпатични и състрадателни възрастни. Родителите могат да помогнат за внушаването на тези ценности у децата си с правилния подход. Въпреки че може да изглежда трудно, с постоянна практика и рутинни навици, те определено могат да бъдат преподадени на децата. Нека разгледаме някои от важните съвети, за да направим децата по-добри и изпълнени с благодарност -

Още: Защо детето ви отвръща и защо това всъщност е хубаво нещо

1. Бъдете техен пример за подражание: Децата ви се учат от вас и са много добри в това да ви имитират. Затова бъдете перфектният пример за подражание за тях и им дайте примери, които те също могат да добавят към живота си. Това включва да казвате „благодаря“ на всеки, който ви помага или оценява усилията на другия човек. Покажете им доброта, като помагате на другите или дарявате нещо за благотворителност или на нуждаещите се. По този начин те ще се научат да бъдат по-добри хора с високи ценности.

2. Научете ги на емпатия: Опитайте се да научите детето си на другата страна на монетата и да му разкажете историята от гледна точка на друг човек. Например, ако някой около вас е тъжен, можете да му зададете определени въпроси, като например „Как можем да го накараме да се чувства по-добре?“ или „Знаете ли защо всъщност е разстроен?“ Основата за това да направите децата добри и изпълнени с благодарност е да ги научите на емпатия и да научите повече за емоциите.

3. Учете се да практикувате благодарност ежедневно: Насърчавайте практикуването на благодарност в ежедневието си и я направете съществена част от семейната рутина. Когато си направите навика вечер или по време на вечеря да споменавате три неща, за които сте благодарни, децата ви ще се научат да ценят малките неща в живота. Един забавен начин да практикувате благодарност е да си направите буркан за благодарност за предстоящата година и да напишете неща, за които сте благодарни, на листчета и да ги поставите в буркана, за да ги отваряте периодично.

Тези 6 минути на ден са от решаващо значение за вашето дете

4. Четене на книги за доброта и благодарност: За децата един забавен и интерактивен начин да се възпитат ценности е да им се чете книга или да им се разказват истории. Те се опитват да имитират определени герои и да си представят, че правят същите неща като своя пример за подражание. Изградете силен пример за подражание за тях и им разказвайте истории за това как той/тя е бил/а добър/а, емпатичен/а и обичан/а от всички.

Още: 10-секундният трик, който мигновено изгражда увереността на детето ви

5. Отпразнувайте усилията: Винаги, когато усетите, че детето ви е било мило, оценете го, за да повдигнете духа му. Например, ако го видите да споделя играчките си, ръкопляскайте му и му кажете, че е много мило от негова страна да го практикува. Това ще помогне за по-силното му развитие на тези навици, за да получи повече признателност.

Как думите на родителите могат да оставят трайни белези върху децата им

Най-важните морални ценности, които децата трябва да научат, са благодарността и добротата, а родителите могат да играят голяма роля в обучението им и изграждането на силен характер у децата си. Опитайте се да бъдете добър пример за подражание за децата си и да ги направите състрадателни и мили възрастни, които насърчават изграждането на по-добро общество.