Сребърна фалера с образа на горгона Медуза е открита във Виндоланда

Подобни метални украшения са служили като военни отличия. Артефактът вероятно датира от управлението на император Адриан (117 – 138 г. сл.Хр.), става ясно от публикация в Twitter на Vindolanda Charitable Trust.

We are having a really good week!



This is a silver phalera (military decoration) depicting the head of Medusa,uncovered from a barrack floor, dating to the Hadrianic period of occupation. #Vindolanda pic.twitter.com/b0Gs3MiixF