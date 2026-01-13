Спорт:

Студеното време не ни разболява, но ни прави "по-подходящи" за настинките

Всяка година се повдига един и същ въпрос: студът ли е причината за настинките? Много хора вярват, че излизането без палто може да доведе до разболяване, но други смятат, че това е мит. Е, зад това твърдение стои научният отговор, който е ясен: студът сам по себе си не води до разболяване, истинските виновници са вирусите и бактериите. Въпреки това, има едно "но" в този факт. А именно, че това не означава, че ниските температури нямат нищо общо с това.

Всъщност те създават идеални условия за разпространението на инфекции, тъй като защитните сили са по-слаби, въздухът е по-сух, лигавиците са раздразнени и много хора се събират на закрити места. Това е комбинация, която улеснява проникването и предаването на патогени.

Разболява ли ни студът?

Един от най-добре документираните ефекти е, че ниските температури могат да намалят ефективността на имунните ни клетки. Когато тялото се охлади, част от енергията се използва за поддържане на вътрешната температура и някои защитни сили стават по-бавни. Това не причинява инфекция, но ни прави по-уязвими към вирусите, които циркулират през зимата.

В допълнение, роля име и студеният, сух въздух, който е много характерен за студените месеци. Носните лигавици, естествената бариера, която улавя и неутрализира микробите, лесно изсъхват. Когато са раздразнени или напукани, те стават по-малко ефективни и вирусите имат свободен достъп.

Социалното поведение също играе решаваща роля. През зимата прекарваме повече време на закрито, със затворени прозорци и по-малко проветрение. Това означава, че повече хора споделят един и същ въздух, което е идеална среда за вирусите да намерят бързо нови носители. Всъщност е наблюдавано, че някои вируси, като грипните, оцеляват по-добре и се предават по-лесно в студена и суха среда. Ето защо зимният сезон съвпада с пиковете на настинки, грип и други респираторни инфекции, тъй като има повече вируси в обращение и телата ни са по-изложени на тяхното въздействие.

Как да се предпазим от вирусите?

Поддържането на тялото топло през зимата е важно, но главно за комфорт и за да се предотврати отслабването на имунната система. Топлите дрехи обаче не действат като щит срещу вирусите. Истинската защита се крие в навиците.

Първата линия на защита остава хигиената. Действия като често миене на ръцете, избягване на докосване на лицето и вземане на предпазни мерки в препълнени пространства могат да се превърнат в отлични методи за превенция. Важно е също така да се проветряват стаите, офисите и класните стаи дори и през зимата. Храненето и хидратацията играят ключова роля за поддържането на функционалността на лигавиците, а консумирането на храни, богати на витамини, помага на имунната система да функционира правилно, пише "Marca".

