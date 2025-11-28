Драматични обрати в "България търси талант": Двама се класират за големия финал

Опасни номера, фокуси, калистеника, музика, танци, цирково и изобразително изкуство са сред изпълненията, които ще гледаме на живо във втория полуфинал на любимото телевизионно предаване „България търси талант“, тази неделя, от 20:00 ч. Дванайсет участници, които извоюваха своето място на полуфиналите, ще трябва още веднъж да покажат съвършени умения, за да продължат към заветната цел – финала на 14 декември и наградата от 90 000 лв.

Най-добрите от най-добрите

На живо на сцената на шоуто ще излязат цветните музиканти от Група оХо, младият фокусник Едуард Гаврилов, кавър денс групата UP:NEXT, гурото в бойните изкуства Чираг Лука, брейк денс формацията Monstribe, художничката Фанка Борисова, екстремният акробат Кирил Трифонов, актьорът Лука Ломбардо, танцувално музикалната група Манал & the Misfits, стрийт фитнес виртуозите Battle of Legends, певицата Виктория Каменчева и въздушният акробат Петра Кирилова.

Снимка: Цецо Мирчев за bTV

Само двама от тях ще се класират за големия финал на 14 декември. В края на втория полуфинал водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев ще обявят кои са трите изпълнения с най-висок вот от SMS гласуването във вечерта. Осен първият фаворит на зрителите, в битка за 90 000 лв ще се впусне и изпълнението, което Катето Евро, Галена, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов посочат като по-доброто между останалите две, получили най-много SMS-и.

Вторият полуфинал на „България търси талант“ ще бъде излъчен на живо в ефира на bTV с нова порция неочаквани моменти, драматични обрати, смях, сълзи и умения, отвъд обикновените човешки възможности.

