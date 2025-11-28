Любопитно:

Драматични обрати в "България търси талант": Двама се класират за големия финал

28 ноември 2025, 11:50 часа 0 коментара
Драматични обрати в "България търси талант": Двама се класират за големия финал

Опасни номера, фокуси, калистеника, музика, танци, цирково и изобразително изкуство са сред изпълненията, които ще гледаме на живо във втория полуфинал на любимото телевизионно предаване „България търси талант“, тази неделя, от 20:00 ч. Дванайсет участници, които извоюваха своето място на полуфиналите, ще трябва още веднъж да покажат съвършени умения, за да продължат към заветната цел – финала на 14 декември и наградата от 90 000 лв.

Най-добрите от най-добрите

На живо на сцената на шоуто ще излязат цветните музиканти от Група оХо, младият фокусник Едуард Гаврилов, кавър денс групата UP:NEXT, гурото в бойните изкуства Чираг Лука, брейк денс формацията Monstribe, художничката Фанка Борисова, екстремният акробат Кирил Трифонов, актьорът Лука Ломбардо, танцувално музикалната група Манал & the Misfits, стрийт фитнес виртуозите Battle of Legends, певицата Виктория Каменчева и въздушният акробат Петра Кирилова.

Още: Край на Войната на племената в "Игри на волята": Калин спаси Безименните (ВИДЕО)

Снимка: Цецо Мирчев за bTV

Само двама от тях ще се класират за големия финал на 14 декември. В края на втория полуфинал водещите Петър Антонов и Сашо Кадиев ще обявят кои са трите изпълнения с най-висок вот от SMS гласуването във вечерта. Осен първият фаворит на зрителите, в битка за 90 000 лв ще се впусне и изпълнението, което Катето Евро, Галена, Николаос Цитиридис и Юлиан Вергов посочат като по-доброто между останалите две, получили най-много SMS-и.

Вторият полуфинал на „България търси талант“ ще бъде излъчен на живо в ефира на bTV с нова порция неочаквани моменти, драматични обрати, смях, сълзи и умения, отвъд обикновените човешки възможности.

Още: "Самоубийство" на финала в "Traitors: Игра на предатели" и четирима победители (СНИМКИ)

За още любопитни и полезни статии - очакваме ви във Viber канала ни! Последвайте ни тук!

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ева Петрова
Ева Петрова Отговорен редактор
България търси талант ТВ предавания
Още от Шоубизнес
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес