26 ноември 2025, 07:07 часа 466 прочитания 0 коментара
Мозъкът ни мисли като тийнейджър до 30-те: Ново проучване показва кога започва да старее

Учени разкриха, че човешкият мозък преминава през пет ясно различими фази през живота, като ключови моменти настъпват на 9, 32, 66 и 83 години. Около 4 000 души на възраст до 90 години са били изследвани със скенери, за да бъдат проследени връзките между мозъчните им клетки. Изследователите от Кеймбриджкия университет установили, че мозъкът остава в т.нар. "юношеска фаза" чак до ранните ни 30 години, когато достигаме своя "пик".

Учените смятат, че резултатите могат да помогнат за по-доброто разбиране на това защо рискът от психични разстройства и деменция се променя през различните периоди от живота.

Мозъкът се променя непрекъснато в отговор на нови знания и преживявания – но проучването показва, че това не е плавен и непрекъснат процес от раждането до смъртта.

Пет основни мозъчни фази:

  • Детство – от раждането до 9 години - мозъкът бързо нараства по размер, като същевременно премахва излишните връзки между невроните
  • Юношество – от 9 до 32 години - това е най-драматичната промяна в целия жизнен цикъл на мозъка – и единственият етап, в който мозъкът става по-ефективен. Той е свързан и с пика на когнитивните способности
  • Зряла възраст – от 32 до 66 години - период на стабилност. Промените се забавят, но ефективността на мозъка постепенно започва да намалява. Това съответства на "плато" в интелигентността и личността
  • Ранно стареене – от 66 до 83 години - мозъкът спира да функционира като единна система и се разделя на отделни региони — подобно на музиканти, които започват свои собствени солови проекти. Тогава започват да се появяват проблеми, свързани с деменция и кръвно налягане
  • Късно стареене – от 83 години нагоре - промените наподобяват предишния етап, но са още по-изразени. Тук има по-малко данни, тъй като намирането на здрави участници в тази възрастова група е било по-трудно.

"Мозъкът се пренастройва през целия живот. Той непрекъснато засилва и отслабва връзките си, но това не е равномерен процес – има колебания и различни фази на пренастройване", казва пред BBC водещият автор на изследването д-р Алекса Моусли.

Хората могат да достигат тези етапи по-рано или по-късно, но учените подчертават колко ясно изпъкват тези възрастови граници в данните.

Тези модели стават видими едва сега благодарение на огромния обем мозъчни скенери, използвани в проучването.

