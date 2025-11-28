Любопитно:

Изправят ФИФА пред съда заради отмененото наказание на Кристиано Роналдо?

ФИФА е изправена пред възможни съдебни действия, след като отмени наказанието на Кристиано Роналдо и му позволи да играе в първите два мача на Португалия на Световното първенство по футбол в Северна Америка през 2026 година. 40-годишният футболист трябваше да пропусне тези мачове след червения си картон срещу Ирландия, но ФИФА промени наказанието му от три мача на един мач – ход, който предизвика огромна негативна реакция.

Съперниците на Португалия в груповата фаза на Световното първенство вече могат да отнесат случая до Спортния арбитражен съд в Лозана (CAS), за да се опитат да възстановят първоначалното наказание, пише британското издание Daily Mail. Кристиано бе "погален" от ФИФА, което предизвика полемики за двоен аршин от управляващите органи в световния футбол, като най-пресен е примерът с Луис Диас, който получи 3 мача наказание за нарушение, което само по себе си не бе толкова грубо.

Кристиано Роналдо

Иначе наказанието от 1 мач за Роналдо за удара срещу съперник от двубоя с Ирландия вече бе изтърпяно - при разгрома над Армения с 9:1 като домакин. Кристиано все пак има 2 мача условно наказание, които могат да влязат в сила, ако той се провини с отбора на Португалия до началото на Световното. 

