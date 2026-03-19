Учени откриха „изгубен свят“ на дъното на Северно море

В продължение на хиляди години източното крайбрежие на Северно море във Великобритания е било свързано с обширни части от северозападна Европа. Този „изгубен свят“, известен като Догърленд, е потънал под вода преди 7000 години, според списание BBC Wildlife Magazine.

Отбелязва се, че след откриването на Догърланд в началото на 20-ти век, учените дълго време спорят кога дърветата са се появили за първи път в този регион и колко подходящи са били тези гори за живота на праисторически общности.

Шест страни ще защитават Северно море от саботажи

Изследователи, ръководени от Университета на Уоруик, са открили, че дървета от умерения пояс, като дъб, бряст и леска, са растат в този регион преди повече от 16 000 години. Те също така са открили ДНК от дърво, сродно на ореха, Pterocarya, за което се смята, че е изчезнало от северозападна Европа преди 400 000 години.

„Чрез анализ на sedaDNA от южен Догърланд в невиждан досега мащаб, ние реконструирахме средата на тази изгубена земя от края на последния ледников период до появата на Северно море. Неочаквано открихме дървета, които са се появили хиляди години по-рано, отколкото някой е очаквал“, казва водещият автор Робин Алаби.

Отбелязва се, че наличието на горски биотопи в Догърланд преди 16 000 години показва, че дърветата са успели да се заселят отново в региона доста бързо след края на последния ледников максимум преди приблизително 20 000 години.

Германия строи своя космическа площадка в Северно море. Причината едва ли е изненада

Според учените, тези горски биотопи вероятно са осигурявали богати екологични ресурси за хората, както и за животни като диви свине, елени, бобри и мечки. Те вярват, че горите на Догърланд са били толкова обитаеми и богати на ресурси, че са могли да поддържат няколко ранномезолитни общности.

„В продължение на много години Догърланд често е бил описван като сухопътен мост, значим само като маршрут за праисторическото заселване на Британските острови. Днес разбираме, че Догърланд е бил не само център на ранно човешко заселване, но и че наличието на тази земна маса може да е осигурило убежище за растения и животни и да е служило като опора за начина, по който праисторическите общности са се заселвали и мигрирали из Северна Европа в продължение на хилядолетия“, казва Винсент Гафни от Университета в Брадфорд.

Припомняме, че в Северен Китай учени откриха тропическа гора на 300 милиона години, запазена под слой вулканична пепел. Гората се намира близо до град Уда във Вътрешна Монголия. Според изследователите, запазването на гората позволява безпрецедентни изследвания.

Учените съобщиха, че много растения и дървета са се запазили точно там, където са израснали. Вулканичната пепел бързо се е утаила в тази област, запазвайки растенията в удивителни детайли.

За първи път ще складират въглеродни емисии на морското дъно