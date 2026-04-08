Учени: Тези пингвини остаряват по-бързо и причината е изненадваща

Пингвините, живеещи в зоологически градини и с постоянен достъп до храна, може да остаряват по-бързо от дивите си роднини, според ново проучване на учени. Това се посочва в статия на Science Alert.

Причината за по-бързото стареене на тези пингвини

В плен пингвините са защитени от хищници, суров климат и недостиг на храна. Те получават редовно хранене и ветеринарни грижи, което има положителен ефект върху живота им. Този комфорт обаче има и недостатък.

Според изследователката Селин льо Боек от Научния център в Монако, 15-годишен пингвин в зоологическа градина може да бъде биологично еквивалентен на 20-годишен пингвин в дивата природа. Това означава, че телата им остаряват по-бързо, въпреки че живеят по-дълго.

Смята се, че начинът на живот е причината за този ефект. В зоологическите градини пингвините са по-малко активни и имат неограничен достъп до храна. Това се отразява на биологичните им ритми, включително съня и метаболизма, и може също да наруши клетъчните процеси, свързани със стареенето.

Проучването е проведено от международен екип от учени, ръководен от Университета в Хелзинки. Те са анализирали кръвни проби от 64 кралски пингвина, включително както уловени в дивата природа индивиди, така и такива, родени и отглеждани в зоологически градини.

За да оценят биологичната възраст, учените са използвали така наречения епигенетичен часовник – метод, който открива промени в ДНК, свързани със стареенето. Резултатите показват, че пингвините в плен проявяват ускорено биологично стареене.

В дивата природа тези птици могат да изминават стотици километри в търсене на храна и дори да гладуват до осем седмици. Тази дейност и природните условия поддържат тяхната издръжливост и физическа форма.

В зоологическите градини липсата на сложна среда, по-малкото физическа активност и постоянният достъп до храна променят метаболизма и засягат гените, свързани със стареенето.

Въпреки по-бързото стареене, общата продължителност на живота на пингвините в плен е по-висока: средно около 21 години, в сравнение с 13,5 години в дивата природа.

Преди това учени съобщиха, че емблематичните обитатели на Антарктида - императорските пингвини са пред изчезване. Тези птици са изложени на по-голям риск за изчезване и опулацията им обаче намалява "по-бързо от очакваното". Причината за това е глобалното затопляне, което ги лишава от достатъчно паков лед.

