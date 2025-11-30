Близнаци от различни бащи: Какво е хетеропатернална суперфекундация и как се получава?

Наскоро в различни медии се появи странен случай на бременност с близнаци. Това, което на пръв поглед изглеждаше като обикновено раждане на две бебета, скоро се превърна в изключителен и необичаен случай: хетеропатернална суперфекундация. Този удивителен факт се случва, когато една жена забременява с близнаци (което вече е необичайно събитие), но при което всяко от близнаците е дете на различен баща. Въпросното събитие повдигна много въпроси за това как може да възникне такава ситуация и, въпреки че главната героиня разкри, че е имала сексуални отношения с двама различни мъже онази нощ, в интервю за "Antena 3", истината е, че за много хора може да е неразбираемо как се случва това явление на научно ниво.

Rare sibling story from Brazil:



A 19-year-old woman gave birth to twin boys. After a paternity test she discovered that each twin had a different father: both men had been intimate with her within hours. Doctors say this is an incredibly rare case of twins born from two fathers,… pic.twitter.com/pbK6XtCsBL — Learn Something (@cooltechtipz) November 24, 2025

Биологично, как е възможно това?

Снимка: iStock

Това е сложен и необичаен факт, който е доста труден за възникване. Истината обаче е, че е възможно. Но за да се случи това, трябва да се съберат няколко фактора. Един от тях е, че по време на овулацията се освобождават две яйцеклетки през един и същи цикъл. Освен това, както споменава главната героиня на това явление, е необходимо да се осъществи сексуален контакт с двама различни мъже по време на плодородния период около овулацията.

Още: Учени: Гените на бащата изграждат плацентата

По този начин първото яйце се опложда от сперматозоид на единия от мъжете, а независимо и отделно второто яйце се опложда от сперматозоид на другия мъж, който има полов акт с жената. Друга особеност, която очевидно и разбираемо ще се прояви, е, че ще се родят неидентични близнаци. Тъй като те произхождат от две различни яйца, двама различни бащи, но една и съща майка, много вероятно е да имат няколко генетични разлики.

Това не е изолиран случай, но...

Снимка: iStock

Причината, поради която този тип бременност обикновено е събитие, достойно за новините, е, очевидно, поради неговата рядкост и поради факта, че е изключително необичайно. Според различни източници, това е доста рядко и няма голям брой документирани случаи по света.

Още: Как стресът на майката по време на бременността влияе върху здравето на бебето?

Всъщност експертите оценяват, че това може да се случи при приблизително една от всеки милион бременности. Защото, ако вече е сложно да имаш близнаци или близначна бременност, вероятността да имаш такава, при която родителите са различни, спада до минимални стойности. Въпреки това, има вероятност това да се случи и, ако условията са подходящи, може да възникне бременност с две деца от различни бащи, пише "Marca".

Още: Какво би се случило, ако бебе се роди в Kосмоса? (ВИДЕО)