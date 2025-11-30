Защо някои хора не обичат да бъдат прегръщани?

Прегръдката може да бъде знак за обич и подкрепа към човек, за когото ни е грижа. Този жест, често с приятен, добър и благонамерен произход, обикновено се приема добре от получателя. Въпреки това има хора, които изпитват истинска неприязън към прегръдките. И това, макар и странно за повечето хора, е по-често срещан и разпространен проблем, отколкото си мислим. Причината за това може да се обясни с много различни и разнообразни психологически фактори, които водят до отхвърляне на този израз на обич.

Психологическите фактори, които могат да го причинят

Снимка: iStock

Отвращението или отхвърлянето на прегръдките е често срещано явление при много хора. Това обаче е резултат от редица психологически фактори, които възникват през целия им живот.

Една от най-честите причини се крие в преживяванията от детството. Израстването в трудна среда, където физическият контакт е бил оскъден или липсващ, може да доведе до това прегръдките да се интерпретират в дългосрочен план като някак неудобен или странен физически контакт. Освен това е важно да се разбере какъв е бил техният стил на привързаност. Несигурната привързаност, особено избягващата привързаност, може да доведе до предпочитание към емоционална и физическа дистанция, според теорията за привързаността.

Снимка: iStock

В друга област може да открием, че причината за това отхвърляне на прегръдките се крие в ниското самочувствие или депресията. Този фактор може да доведе до избягване на физическия контакт, тъй като той може да се възприема като знак за уязвимост. Въпреки това, той може да бъде мотивиран и от тревожност и нужда от лично пространство. Хората, които страдат от социална тревожност или имат по-голяма нужда от лично пространство, могат да възприемат прегръдката като нещо, което граничи с нахлуване в личното им пространство.

Има и по-сериозни случаи, в които отхвърлянето на прегръдките и други на пръв поглед незначителни прояви на обич произтича от минал опит на физическо или емоционално насилие. Физическият контакт в тези случаи може да предизвика болезнени и травматични спомени.

Други фактори

Снимка: iStock

Въпреки че това отхвърляне на обичта обикновено има психологически произход, може да има и други фактори, които обясняват тези поведения. Един от проблемите е културата. Културните различия могат да повлияят на начина, по който се възприемат прегръдките или други прояви на обич. В някои култури това е нещо обичайно, но в други е нещо прекалено интимно.

В определени случаи това може да бъде и механизъм за самозащита, при който отхвърлянето на прегръдките може да бъде ефективен начин да се защитиш и да поставиш граници, особено ако човекът е научил да не се доверява или да се грижи за енергията си, пише "Marca".