"Това е сценарий": Мирчев се оплака, че полицията е оставила протеста на агитките

Лидерът на "Да, България" Ивайло Мирчев обвини управляващите в сценарий. Той се оплака, че полицията е била изтеглена от протеста и са оставили протестиращите на агитките. "Това, което се случва, че полицията по някаква причина беше дръпната. От протеста по целия бул. "Цар Освободител" до бул. "Васил Левски" няма нито един полицай", каза той пред камерата на бТВ пред централата на ДПС, където в момента се намира протеста срещу бюджет 2026 г. Той подчерта също, че тези агитки са платени и че те нямат общо с протеста.

Стана ясно, че лидерът на "Да, България" е опитал да се свърже с вътрешния министър, с премиера и с лидера на ГЕРБ Бойко Борисов.

Провокаторите

Междувременно в района на протеста се чуват бомбички, както и бутилки и се вижда засилено полицейско присъствие, както и възгласите на агитките: "Българи, юнаци!".

Полицията е била до прозорците на централата на ДПС, но след като са полетели десетки бомбички към тях, полицията е била принудена да избута част от протестиращите, съобщиха още от бТВ.

Полицията е напръскала колеги журналисти със сълзотворен газ, както и оператори, стана ясно от думите на пострадал телевизионен оператор пред бТВ.

Протестът срещу бюджет 2026

Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

След речите на лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България" окоро 20.00 часа - протестът се отправи първо към централата на ДПС, а след това към тази на ГЕРБ.

Междувременно спря токът в част от центъра на София, като това беше потвърдено и от "Електрохолд" по-късно. Репортер на Actualno.com е видял и група от 20-30 души с черно облекло, изглежда те имат и бомбички. Това е напомняне за предупрежденията, че платени провокатори могат да опитат да опорочат мирното шествие на протестиращите. ОЩЕ: Метрото е претъпкано: Пуснаха допълнителни влакове