Метрото е претъпкано: Пуснаха допълнителни влакове

След големия протест в центъра на София срещу бюджет 2026 г., на който се събраха хиляди хора, столичното метро изглежда е претъпкано. Ето защо от Столична община пуснаха допълнитени два метровлака заради увеличения поток пътници по линиите на метрото през централната градска част, предаде БТА, позовавайки се на пресцентъра на Столичната община. От "Метрополитен" подготвят за пускане още две мотриси, допълниха от Общината.

Протестът в София

Малко преди 18 часа множество граждани се събраха пред Министерския съвет, а около 17:35 часа движението в района беше спряно. Демонстрацията, която преминава под мотото "Няма да позволим да ни ограбят" и е организирана от "Продължаваме промяната-Демократична България", стартира при засилено полицейско присъствие.

След речите на лидерите на "Продължаваме промяната - Демократична България" окоро 20:00 часа - протестът се отправи първо към централата на ДПС, а след това към тази на ГЕРБ.

Междувременно спря токът в част от центъра на София, като това беше потвърдено и от "Електрохолд" по-късно. Репортер на Actualno.com видя и група от 20-30 души с черно облекло, изглежда те имат и бомбички. Това е напомняне за предупрежденията, че платени провокатори могат да опитат да опорочат мирното шествие на протестиращите. ОЩЕ: Хиляди на протест срещу бюджета и властта (ВИДЕО НА ЖИВО)