Viasat History почита жертвите на Холокоста с два знакови филма (ВИДЕО)

Този януари Viasat History е домакин на специално телевизионно събитие, посветено на годишнината от Холокоста, което ще представи на публиката в Централна и Източна Европа два забележителни и дълбоко трогателни документални филма за освобождение от нацистките лагери.

Тази възпоменателна рубрика се фокусира върху ключови места на жестокостите на войната и силата на човешкия дух, като съчетава документалния филм на носителя на „Оскар“ - режисьора Сам Мендес „Исторически разкрития“, изследващ освобождението на Берген-Белзен, с „Последният музикант от Аушвиц“ – пълнометражен документален филм, фокусиран върху живота и свидетелствата на виолончелистката Анита Ласкер-Валфиш, оцеляла от Холокоста.

Видео за „Месец в памет на жертвите на Холокоста“ – по Viasat History

Основополагащ исторически запис: „Исторически разкрития“ на Сам Мендес

Режисьорът е известен с филмите „Skyfall“, „Spectre“, „Jarhead“, „1917“ и „American Beauty“. Документалният филм на Сам Мендес „Исторически разкрития“/ What They Found ще се излъчи премиерно по Viasat History на 6 януари от 23:00 часа с повторение на 11 януари от 23:00 часа и на 26 януари от 23:20 часа.

Този филм на BBC, който беше прожектиран и в Имперския военен музей в Лондон, изправя публиката лице в лице с някои от най-значимите оцелели визуални свидетелства за лагера, предлагайки дълбок акт на историческо възпоменание. Дебютният документален филм на Мендес вече е признат за огромното си въздействие; отличен с четири звезди, The Guardian го описва като „телевизия, която може да промени целия ви светоглед“.

Възпоменателен филм

Отбелязвайки 81-ата годишнина от освобождението на Берген-Белзен, с продължителност 36 минути, филмът представя концентриран, непретенциозен разказ за това, с което са се сблъскали операторите на британската армия, когато са влезли в лагера през април 1945 г.

Мендес подхожда към материала сдържано, позволявайки на свидетелствата на мястото да се разгърнат с яснота и сериозност. Критиците оценяват категоричната честност и емоционалния резонанс на филма, отбелязвайки отказа му да „дезинфектира“ или да прави сензации.

Историята и източниците

Документалният филм се фокусира върху работата на сержантите Майк Луис и Бил Лори от Филмовия и фотографски отдел на Британската армия. Очаквайки да документират медицинско заведение, те вместо това са заснели това, което се превръща в основополагащо доказателство за нацистки престъпления. Мендес изгражда разказа от два архивни източника, съхранявани в Имперския военен музей: оригиналните 35-милиметрови кадри на операторите и аудио интервюта, които те дават десетилетия по-късно. Техните гласове и изображения формират ядрото на филма, представени с минимално посредничество, така че историческият запис да говори сам за себе си.

Музика, оцеляване и свидетелство: „Последният музикант от Аушвиц“

Другият филм - „Последният музикант от Аушвиц“, ще се излъчи премиерно по Viasat History на 13 януари в 23:00 часа с повторение в същия час на 18 януари и в 21:00 часа на 27 януари. Филмът е дело на британския режисьор Тоби Тракман и се фокусира върху музиката и оцеляването в концентрационния лагер Аушвиц-Биркенау, като фокусът е върху виолончелистката Анита Ласкер-Уолфиш. Този пълнометражен документален филм, излъчен за първи път през януари 2025 г. по британската телевизия и в кината, за да съвпадне с 80-годишнината от освобождението на лагера (27 януари 1945 г.), е високо оценен от критиците, като The Guardian му дава 5 звезди и го нарича „изключително трогателен филм, който ще звъни в ушите ви години наред“.

Основна тема и история

Филмът се фокусира върху Анита Ласкер-Валфиш, немско-еврейска виолончелистка, депортирана в Аушвиц и оцеляла, защото била привлечена в официалния женски оркестър на лагера. По време на снимките тя е на 99 години и е описана като последния оцелял член на женския оркестър на Аушвиц, давайки показания от първо лице за живота и смъртта в лагера и ролята, която музиката е изиграла за нейното оцеляване.

Теми и подход

Документалният филм изследва двойствената природа на музиката в Аушвиц: тя е била използвана от СС като инструмент за контрол и унижение, например чрез принуждаване на оркестрите на затворниците да свирят маршове, докато затворниците отиват и се връщат от робски труд, но тя също така се е превърнала в спасителен пояс и форма на психологическа съпротива за затворниците, които са я свирили и слушали. Филмът използва както нови свидетелства от Ласкер-Валфиш, така и други разкази, заедно с архивни кадри и постановъчни изпълнения на музика, свързана с лагера, за да покаже как изкуството може да предложи моменти на утеха в „най-лошото място на света“.

Други споменати музиканти

Наред с Анита Ласкер-Валфиш, филмът представя и няколко други музиканти, свързани с Аушвиц, включително:

• Чехкинята Илзе Вебер, еврейка, певица и автор, чиито приспивни и други песни са оцелели, защото съпругът ѝ е скрил ръкописите ѝ в Терезиенщат и по-късно ги е възстановил.

• Полякът Шимон Лакс, композитор и цигулар, който е ръководил един от затворническите оркестри и по-късно е писал за музиката в лагера.

• Адам Копичински, полски диригент и композитор, чиято пиеса „Приспивна песен“ е изпълнена във филма от рядък оцелял ръкопис.

Въпреки че всички те вече са мъртви, техните думи и музика продължават да живеят, представени в документалния филм в поредица от силни нови изпълнения на международни музиканти, включително виолончелистът и син на Анита Ласкер-Валфиш, Рафаел Валфиш.

Стил, постижения, прием

Тъй като заснемането на музика в лагера е ограничено, много представления са били поставени и заснети на символични места извън Аушвиц, включително близо до къщата на бившия комендант и в близките гробища. Рецензенти описват филма като емоционално силен и „изключително трогателен“, отбелязвайки контраста между красотата на музиката и описвания ужас и подчертавайки важността на заснемането на показанията на Ласкер-Валфиш с камера, докато тя е все още жива.

Призив за памет и историческо свидетелство

Излъчванията по Viasat History на „Исторически разкрития“ и „Последният музикант от Аушвиц“ този януари са повече от телевизионно събитие; това е жизненоважен акт за опазване на историческото наследство. Тези подбрани филми подчертават дълбоката човешка цена на Холокоста и служат като мощно доказателство за дълга към паметта.

