Археолози откриха тунел от каменната ера в немско село

Археолози откриха подземен тунел от каменната ера, минаващ под немско село, съобщава The Independent. Изследователи открили тунела по време на разкопки близо до немското село Дорнберг.

Тунел от каменната ера в Германия 

Трапецовиден ров, датиращ от четвъртото хилядолетие пр.н.е., е открит за първи път, заедно с няколко лошо запазени останки от късния неолит на третото хилядолетие пр.н.е. По-нататъшни разкопки разкриват каменна плоча и дълга, овална яма, дълга приблизително 2 метра и широка 0,75 метра, която пресича под прав ъгъл гробния ров от каменната ера. Първоначално смятана за друг гроб, изследователите скоро откриват, че ямата се простира и всъщност представлява тунелна система.

Подобни шахти с камерни разширения са били откривани преди това в Германия и съседните страни, в райони с твърда, но лесно обработваема почва. Изследователите подозират, че тези тунели вероятно са били скривалища или места за култова дейност, но не са напълно сигурни за какво са били използвани.

Кой е най-старият период от Каменната ера?

По време на разкопки в тунела в един от извитите проходи са открити метална подкова, фрагменти от керамичен съд, слой дървени въглища и скелет на лисица.

„Тъй като под въглените не е открито червено оцветяване на субстрата, а само втвърдяване, това вероятно са останки от огън, който не е горял дълго“, пишат в изявление изследователи от Германската държавна служба за управление на наследството и археология (LDA). 

Изследователите предполагат, че тунелът вероятно е бил използван като складово съоръжение през Средновековието, тъй като суеверията са карали средновековните хора да се отнасят предпазливо към мястото: „може би мястото, поради значението си като езически гроб, е било като цяло избягвано от местното население и следователно е било особено подходящо като складово съоръжение“.

Междувременно учени откриха, че Америка е колонизирана много по-рано, отколкото се е смятало досега. Учени са открили човешки отпечатъци, запазени в древна кал в Ню Мексико, Мексико. Тези отпечатъци датират от последния ледников период, преди приблизително 23 000 години, в пика на ледниковия период. Установено е, че пръстта, открита близо до отпечатъците, е на възраст между 20 700 и 22 400 години, което съответства на оригиналния възрастов диапазон на отпечатъците.

Преди се е смятало, че хората са преминали от Сибир до Аляска през Беринговия мост преди около 13 000 години и след това са се разпространили в останалата част на Северна Америка. Тази хронология е в основата на учебници, музейни експонати и множество археологически изследвания. Тя установява ясна точка на произход на човешкия живот в Северна и Южна Америка. Но ново откритие поставя това под въпрос.

Доказателства за най-старата кремация в света пренаписват историята на каменната ера

 

Таня Станоева
