Учени разкриха произхода на древните хора, които са се заселили в построения Стоунхендж

Археолози са открили произхода на хората от културата на Бел Бейкър, които са мигрирали към Великобритания и в рамките на един век са изместили всички неолитни строители на Стоунхендж. По-конкретно, ДНК изследвания показват, че около 2400 г. пр.н.е. Великобритания е претърпяла значителни демографски промени след миграцията на хора, свързани с културата на Бел Бейкър. Това съобщи The Independent.

Древните мигранти на Стоунхендж

„Тези мигранти, кръстени на много отличителния вид керамика, която са произвеждали, са се разпространили бързо из Европа през този период, но откъде точно са дошли и как се е формирало населението им, остава неизвестно досега“, отбелязва изданието.

В проучването учените анализирали ДНК-то на 112 древни хора, живели в Холандия, Белгия и Западна Германия между 8500 и 1700 г. пр.н.е., за да определят произхода на населението от културата „Белбаш-Бийкър“.

„Учените са открили, че отличителна популация с високи нива на ловно-събирачески произход, която е живяла в блатата Рейн-Мьоз, се е кръстосвала с хора, свързани с културата Бел-Бикер. Това се е случило около 2500 г. пр.н.е. и според ново проучване, публикувано в списание Nature, получените популации впоследствие са се разпространили в северозападна Европа“, се добавя в публикацията.

В същото време, предишни проучвания показват, че този народ произхожда от едно място, предимно от Иберийския полуостров, включително днешна Испания и Португалия, и оттам се е разпространил по целия свят.

Въпреки това, скорошен ДНК анализ показва, че популацията на Bell Bicker се е образувала чрез кръстосване между местни потомци на ловци-събирачи и новодошли в Европа, свързани със степни предци.

„Те са се образували в резултат на смесването на няколко предкови групи, предимно в региона, известен като Долен Рейн-Маас, който обхваща днешна Холандия, Белгия и Западна Германия. След това, според изследователите, към тях са се присъединили мигранти от степите около 3000 г. пр.н.е.“, се казва в публикацията.

Когато тези групи пристигнали във Великобритания, те почти напълно изместили съществуващите неолитни фермери в региона, които построили Стоунхендж, променяйки значително археологическия времеви диапазон.

„По-нататъшното им разширяване имаше опустошително въздействие върху голяма част от северозападна Европа, особено върху Великобритания, където те се превърнаха в основен източник на 90-100 процента заместване на местните неолитни предци“, подчертават учените в изследването.

Учените предполагат, че това заместване най-вероятно се е случило поради чумоподобно заболяване, към което хората на европейския континент вероятно са имунизирани, но тези във Великобритания не са.

