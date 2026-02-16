Същите като садистите в Перник: Разкриха приют за кучета на ужасите в Румъния

Приют на ужасите за кучета разкриха в Румъния, става ясно от публикации в румънската частна информационна агенция Agerpres. Става въпрос за частен приют в румънския град Сурая, в който властите са разкрили изтезания на животни, злоупотреба с власт и интелектуална фалшификация. Заради случая трима души са поставен под съдебен контрол, информират представители на полицейския инспекторат на окръг Вранча (IPJ).

Според цитирания източник, делото е образувано след проверки, извършени преди три дни от полицейски служители, съвместно със санитарно-ветеринарни инспектори от Вранча и Букурещ на това място.

Случат много наподобява на този в Перник, в който мъж и жена заснемаха изтезания над животни с цел печалба. ОЩЕ: Убийците на животни от Перник се изправят пред съда

Спряха дейността на приюта

Дейността на приюта беше незабавно преустановена след като властите видяха изображенията, излъчени онлайн. Приложени са три глоби в размер на 39 000 леи Ветеринарната колегия е единствената, която може да отнеме правото на свободна практика, в зависимост от констатираните аспекти.

Какво се случи с животните?

Само няколко дни след спирането на дейността на частния приют за кучета в община Сурая, мярка, наредена след разпространението в социалните мрежи на изображения, запечатващи предполагаеми актове на жестокост, всички животни бяха преместени.

Към момента на проверката в приюта „Сурая“ са били идентифицирани приблизително 205 животни, като някои от тях са могли да бъдат поверени за осиновяване без стерилизация, по медицински причини, в рамките на предвидените в нормативната уредба ограничения. ОЩЕ: Полицията разследва случай с изтезания и зверства над животни в село Царевец (СНИМКИ)