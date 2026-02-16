Разкрита е мистерията за краха на цивилизация в Древен Китай, която преобърна теорията на учените

Китай е една от най-старите оцелели цивилизации в света, ако не и най-старата. Китайската културна традиция обхваща хиляди години, което позволява историята на Китай да бъде проследена векове назад. Въпреки това, дори и тук има неразгадани мистерии. Дълго време учените не можеха да разберат защо културата Шъдзяхе, един от предците на съвременната китайска цивилизация, е изчезнала. Ново проучване, публикувано в списанието National Science Review, обаче предлага правдоподобен отговор, който преобръща напълно теорията на учените.

Причината за изчезване на древна китайска цивилизация

Културата Шидзяхе процъфтява в средното течение на река Яндзъ преди 4600-4200 години. Тя е била неолитна общност с големи селища, където хората са практикували земеделие, са произвеждали керамика и са строили укрепления. За времето си тя е била напреднало общество с високо ниво на технологично, икономическо и социално развитие. Но изведнъж всичко това изчезва: градовете се изпразват и населението мигрира към други региони. Дълго време учените вярват, че сушата или нашествие от съседни страни са виновни за това.

Археолози откриха доказателства за 4500-годишна матриархална цивилизация

Новото откритие се основава на изучаването на пещерни образувания – сталактити и сталагмити в централен Китай. Тези естествени „архиви“ съхраняват информация за минали климатични условия, като например дървесни пръстени. Анализът разкри, че след продължителна суша е започнал период на екстремни валежи, който е продължил векове. Дъждовете са били толкова интензивни, че реките са прелели от коритото си, езерата са прелели големи площи, а низините са се превърнали в блата. Това е направило региона необитаем и неподходящ за земеделие.

Поради наводнения броят на селищата започнал рязко да спада, населението намаляли и културата Шидзяхе западнала. Хората са били принудени да се преместят в по-сухи райони, където е имало подходящи условия за живот. Изследователите сравняват климатичните данни с археологически находки и потвърждават, че прекомерните валежи, а не сушата, както се предполагаше досега, са унищожили тази цивилизация.

Изгубена цивилизация: Тези скрити кодове са разпръснати по целия свят

Междувременно ново проучване показва, че жителите на Северна Месопотамия между 6200 и 5500 г. пр.н.е. са притежавали напреднало математическо мислене още преди появата на числата и писмеността. Това се доказва от керамика с шарки, които показват симетрия и последователен брой венчелистчета. Това пренаписва предишните идеи, че първите числови означения са се появили в региона много по-късно, около 3400 г. пр.н.е., с шумерската култура.

Учен откри следи от древна цивилизация, оставила структури и пирамиди по света