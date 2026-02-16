Поразително красиви пещери в САЩ може да крият тайната на извънземен живот

Обширната пустиня Чихуахуа, която се простира през щатите Аризона, Ню Мексико и Тексас в Съединените щати, както и през щатите Чихуахуа, Коауила, Дуранго, Сакатекас и Нуево Леон в Мексико, е място с изключителна красота, според IFLScience.

В частност, в тази пустиня е скрит Национален парк „Карлсбад Кавърнс“. Всяка година около половин милион души посещават тази мрежа от около 120 подземни пещери, образувани в продължение на милиони години от бавната ерозия на варовикови скали от сярна киселина от нефтени и газови находища, разположени още по-дълбоко в земните недра.

Taйните на пещерите в САЩ

Пещерите са поразителни със своята красота, рекордни размери и мащаб, експлозивни прилепни изпражнения и, ако знаете къде да търсите, може би тайната на извънземния живот, отбелязва статията.

Твърди се, че пещерата съдържа голяма зала. Тя е толкова голяма, че четири блока от Ню Йорк биха могли да се поберат в нея, а и ще има свободно място.

„Голямата стая е най-голямата пещерна камера по обем в Северна Америка“, съобщи Националната паркова служба (NPS).

Площта на тази „Голяма стая“ е повече от 3,3 хектара, което е шест пъти по-голямо от размера на американско футболно игрище и почти пет пъти по-голямо от размера на футболно игрище по стандарта на ФИФА.

Снимката е илюстративна

„Въпреки огромните си размери, пещерата Карлсбад е много достъпна. Това е много голяма варовикова пещера, която туристите могат да посетят. Има стълби и рампи и всеки може да слезе, дори тези в инвалидни колички“, казва пред BBC Future Ларс Беренд, микробиолог от университета в Упсала.

Тези, които посещават пещерата, се оказват заобиколени от едни от най-разнообразните и красиви скални образувания в света.

„Карлсбадските пещери и Лечугила са добре известни с изключителната си природна красота, изключителните си геоложки характеристики и уникалните рифове и скални образувания“, заяви ЮНЕСКО, която обяви пещерите за обект на световното наследство през 1995 г.

Карлсбадските пещери може да са на милиони години. По-специално, изследователите откриват неща, които никога не са смятали за възможни, което може да е свързано с търсенето на извънземен живот.

„Първото нещо, което правите в Карлсбад Кавернс, е да слезете по туристическата пътека и след това да завиете зад ъгъла. Щом завиете зад ъгъла, зад вас се вижда ниша, в която е непрогледен мрак“, казса пред BBC Future Хейзъл Бартън, професор по геоложки науки в Университета на Алабама.

IFLScience заключи, че ако НАСА даде разрешение, в пещерите Карлсбад ще започне нова ера на научни открития. Тази подземна пещера може да се превърне в авангард за търсещите живот сред звездите.

Снимката е илюстративна