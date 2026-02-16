Спорт:

Гърция измисли как да участва в Съвета за мир на Тръмп

16 февруари 2026, 13:06 часа 218 прочитания 0 коментара
Гърция, която първоначално постъпи по византийски със Съвета за мир на американския президент Доналд Тръмп, ще продължи да подхожда по същия начин. Макар и страната първоначално да не се включи във въпросния съвет, тъй като реши да се съобрази с водещите европейски страни, тя получи още покани за срещата и в крайна сметка е решила да  участва като наблюдател в предстоящото заседание на Съвета за мир за Газа във Вашингтон, окръг Колумбия, което ще се проведе в четвъртък, става ясно от публикация в гръцкото издание Kathimerini.

Страната ще бъде представлявана от заместник-министъра на външните работи Хари Теохарис. Премиерът Кириакос Мицотакис ще бъде в Индия по време на срещата.

Междувременно в събота Кипър също обяви, че ще присъства на същата среща като наблюдател.

Дилемите на Атина

По принцип гръцкият премиер Кириакос Мицотакис се противопостави на участието в самия съвет, твърдейки, че органът е създаден, за да заобиколи Организацията на обединените нации, и действа с дневен ред извън рамките на Резолюция 2803/25 на Съвета за сигурност на ООН, която се отнася до активирането на мирния план за Газа.  

Решението обаче носи  и дипломатически минуси и в двата случая. Отказ, въпреки многократните покани, би раздразнил Белия дом. Приемането вероятно би разстроило Германия и Франция, които, заедно с Испания, поддържат по-твърда позиция по въпроса. Ето защо още веднъж нашата южна съседка постъпи по византийски със Съвета за мир. ОЩЕ: Гърция е на кръстопът за Съвета за мир

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
