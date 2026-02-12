Разшифроваха надписите на 4 000-годишна плоча с пророчества за глад и бедствия

Екип от археолози най-накрая разшифроваха надписа на древна плоча, датираща отпреди близо 4000 години, открита преди повече от век. Надписът върху клинописните артефакти съдържа обезпокоителни пророчества, свързани с глад, епидемии и нашествия. Д-р Андрю Джордж, известен асириолог, говори за резултатите от проучването, пише Popular Mechanics.

Шокиращи пророчества, изписани върху 4000-годишна плоча

Артефактите датират от древен Вавилон и са написани с клинопис, логосрична писменост, в която символите представляват цели думи или понятия. Изследователите са превели 73 предсказания от тези плочки, които според експертите са били начин за предсказване на бъдещи събития.

Повечето от пророчествата са свързани с лунни затъмнения, които в древността са били възприемани като знаци за приближаваща опасност. Според Андрю Джордж, древните астрономи са могли да наблюдават затъмнения и да предсказват възможни бедствия въз основа на реални събития, предшестващи бедствията.

„Тези прогнози ни дават представа за типичните заплахи за държавата и отразяват тревогите, които са съпътствали управлението и администрацията в древна Вавилония“, обяснява Джордж.

Признаци за опасност включвали глад, епидемии, суша и дори възможни убийства на владетели. Ако пророчество предсказвало смъртта на цар, се извършвали специални ритуали – екстипация, тоест изследване на вътрешностите на жертвени животни, за да се определи дали монархът наистина е в опасност.

Ако опасността се потвърди, съветниците на царя изпълнявали специални ритуали, за да отблъснат злото. Тези практики показват, че древните хора са приемали пророчествата и мистичните предсказания сериозно.

Въпреки че пълните преводи на надписите са завършени едва сега, самите артефакти са известни от 1890-те години. Три от тях са придобити от Британския музей, последният през 1914 г. До 1970-те години надписите са били сред повече от 150 000 други клинописни текста и едва чрез случайно откритие от изследовател те са попаднали в полезрението на съвременните учени.

Дешифрирането включва внимателно четене, подробни линейни рисунки и многобройни повторения – класически метод за асирологични изследвания. Текстовете са написани на акадски, което потвърждава техния вавилонски произход.

Според Джордж, четенето и анализирането на подобни древни текстове помага да се реконструира ежедневието, културата и религиозните вярвания на народите от Месопотамия преди 2000–4500 години. „През последните 150 години преминахме от почти пълно невежество за Вавилон и Асирия до дълбоко познание за тяхната цивилизация, история, религия, литература и социално-икономическа структура, реконструирани от клинописни текстове“, отбелязва изследователят.

