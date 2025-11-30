Как ще работи поколението Алфа: Без офис, по 4 дни, с кътове за игра и спални капсули

Коренна промяна на режима на работа предвиждат за бъдещето си младежите от поколението Алфа (родените между 2010 и 2024 г.). Те не планират да продължават трудовите навици на родителите си, заменяйки офиса с работата от вкъщи, имейла с по-нови канали на комуникация, а 5-дневната с 4-дневна работна седмица.

Също така, днешните деца и младежи очакват фокуса в работата им да не пада върху прекаленото натоварване, а в компаниите на бъдещето да има осигурени разнообразни и ефективни пространства за почивка.

Бъдещето ще изглежда различно

Ново изследване показва, че поколение Алфа очаква работата им да се различава драстично от тази на техните родители. Почти всичко, от премахването на ежедневното пътуване до работното място, до стандартната работа с роботи, ще подлежи на трансформация.

Проучване сред младежи на възраст между 11 и 17 години и техните родители, дело на International Workplace Group, изследва как анкетираните очакват работното място да се промени до 2040 г., когато поколението Алфа ще представлява по-голямата част от работната сила.

9 от 10 младежи (86%) очакват животът им в професионално отношение да се различава от този на родителите им.

Пътуването до работа ще изчезне

Една от основните промени е свързана с пътуването. По-малко от 1/3 (29%) от поколението Алфа очакват да прекарват повече от 30 минути на път до работа всеки ден, представяйки си, че ще имат гъвкавост да работят по-близо до дома си.

3/4 от анкетираните (75%) заявяват, че редуцирането на времето за пътуване до работа ще бъде приоритет, защото биха могли да го прекарват е със своите семейства.

Искуственият интелект ще е ежедневие, почивката ще е важна

По отношение на технологичните промени, очаквано, младежите се фокусират основно върху изкуствения интелект. 88% от тях очакват да използват смарт асистенти и роботи постоянно.

Поколението Алфа прогнозира силно навлизане и на други технологични инструменти, включително VR очила за 3D виртуални срещи (38%), персонализирани настройки за температура и светлина (28%) и конферентни зали с добавена реалност (25%).

Едно от най-смелите предположение е, че 32% смятат, че имейлът ще изчезне, заменен от нови платформи и технологии.

Алфа младежите определят като основен приоритет и времето за почивка, изисквайки бъдещите им компании да им осигурят игрови кътове (38%) и спални капсули (31%).

С хибриден модел към 4-дневна работна седмица

Според проучването хибридната работа ще бъде стандарт. 81% от анкетираните очакват, че гъвкавият модел на работа ще е нещо нормално и очаквано, като служителите сами ще могат да избират как и къде да работят.

Само 17% от поколение Алфа очакват да работят от основен офис през цялото време.

Основните ползи от хибридния офис модел включват по-малко стрес от пътуване (51%), повече време с приятели и семейство (50%), подобрено здраве и благополучие (43%) и по-продуктивни служители (30%).

Очаква се тази гъвкавост толкова да повиши продуктивността, че 33% от младежите считат, че по тяхно време работната седмица ще бъде 4-дневна.

"Следващото поколение служители ясно изразяват своето мнение - гъвкавостта в това къде и как работят не е опция, а необходимост. Настоящото поколение израсна, наблюдавайки как техните родители губят време и пари в дълги ежедневни пътувания, а днешните технологии ефективно ги правят излишни", коментира Марк Диксън, основател и главен изпълнителен директор на IWG, цитиран от Фокус.

"Появата на изкуствения интелект и роботите днес ще определят как и къде поколението Алфа ще работи утре", допълни той.