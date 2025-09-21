Вълк измина 1600 км от Балканите до Апенините, за да създаде първата глутница от 1 век насам във Верона (ВИДЕО)

През 2011 г. един вълк изминава невероятно разстояние, тръгвайки от Балканите и прекосявайки Алпите, за да създаде първата глутница от 100 години насам в района на Верона. Неговото потомство става първият документиран случай на кръстосване между балкански вълк и вълк от Апенините. Този случай изумява навремето изследователите - на пръв поглед без причина вълкът изоставя семейството си и се впуска в 1600-километрово пътешествие, преодолявайки труден терен и екстремни метеорологични условия, за да пристигне в Северна Италия. Там, където през последния век е била почти напълно изчезнала популацията от вълци. Историята припомня IFLScience.

Вълкът намира вълчица и двамата създават потомство - така вълците в тази част на Европа се завръщат за първи път от един век насам и оттогава популацията им непрекъснато нараства.

Балканският Славц намира своята Жулиета на Апенините

Изследователите успяват да проследят невероятното пътешествие на вълка, когото наричат Славц, благодарение на установеното наблюдение над вълците в Словения, провеждано от екип от Университета в Любляна. Учените използвали тракери, които предоставяли през няколко дни актуализации на местоположението на вълка.

Още: Внушително развитие: Възкресените бели вълци са удвоили размера си за рекордно време (ВИДЕО)

Първият предупредителен знак, че става нещо необикновено, бил сигналът, че вълкът пресича две главни магистрали далеч извън родния си ареал. Учените не можели да разберат какво е накарало вълка да изостави глутницата си и да се впусне в това дълго пътешествие. След това следите му се появили внезапно в един град, което накарало учените да се разтревожат, че той може да е бил застрелян. Но по-нататък сигналът показал, че вълкът е продължил към Австрия, където прекосил реки и се приближил опасно близо до земеделски земи. По тези места той можело да бъде застрелян от фермери, за да не нападне стадата им - скъпоструващи загуби на добитък, които правителството е склонно да компенсира.

Но Славц продължил към Алпите, успявайки да избегне всевъзможни капани и да се ориентира през обилните снеговалежи, преди най-накрая да достигне Италия. Това пътешествие впечатлило сериозно учените. По тези места вече бил забелязан наскоро още един вълк - само че женски.

Пътищата на Славц и вълчицата, която учените нарекли Жулиета, се пресекли. Фотокапани заснели двойката, която се чифтосала и камерите уловили и двете им малки. Те се превърнали в единствения документиран случай на потомство, родено от балкански и апенински вълк.

Още: Вълците ще загубят статута си на „строго защитени“ в Европа

Бум на вълчата популация, стават заплаха за европейците (ВИДЕО)