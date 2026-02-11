Древните римляни са открили необичаен метод за лечение на болести

Малка стъклена бутилка, обикновено използвана за парфюми, масла или лекарства, беше открита в гробница в древния град Пергамон, разположен в Западна Турция. Според учените тази находка дава важни сведения за начините на лечение на човешки заболявания от древните римляни.

Как древните римляни са лекували човешки болести?

Съдържанието в откритата бутилка представлява тъмнокафяви люспи, които са идентифицирани като човешки екскременти, съобщава изданието The Independent. Нов анализ показва, че тази необичайна смес е била смесена с мащерка, вероятно за да прикрие силната ѝ миризма, и вероятно е била използвана за лечение на възпаления или инфекции.

Проучването описва как учените са анализирали съдържанието на флакона, използвайки газова хроматография-масспектрометрия, техника, която идентифицира органични съединения.

„Две съединения, открити в остатъка – копростанол и 24-етилкопростанол – са добре познати биомаркери, свързани с фекалната материя. Изследователите смятат, че съотношението между тези две съединения показва човешки произход“, добавя статията.

Освен това, учените са идентифицирали карвакрол, ароматно съединение, което се намира в билки като мащерка.

„Индипендънт“ припомня, че град Пергамон е бил основен център на римската медицина през II и III век сл. Хр. и е бил тясно свързан с лекаря Гален, чиито трудове са оформили медицинската практика в Европа в продължение на векове.

„Класическите източници описват редица лекарства, базирани на човешки и животински екскременти, които са били използвани за лечение на състояния като инфекции, възпаления и репродуктивни нарушения“, подчертава публикацията.

В същото време самият Гален е писал за терапевтичната стойност на детските изпражнения, при условие че детето е спазвало определена диета. Досега обаче има малко физически доказателства, че тези средства действително са били използвани.

„Древните лекари също така са признавали, че пациентите могат да отхвърлят лечения, които имат неприятна миризма, и често са препоръчвали смесването на такива вещества с ароматни билки, вино или оцет“, добавя се в публикацията.

Откритието предоставя редки физически доказателства за подобни практики, казват изследователите.

„Това проучване предоставя първите директни химически доказателства за медицинската употреба на изпражненията в гръко-римската древност“, добавят учените.

За медицинския историк и клиничен ароматерапевт Рана Бабач Челеби резултатите от проучването дойдоха като изненада, тъй като първоначално тя е търсила римски парфюми.

„С напредването на анализа и получаването на резултатите, срещата с рецептата, която познавах от древни медицински текстове и която беше толкова точно отразена в химическите остатъци, открити в съда, беше преживяване, което е трудно да се опише с думи - особено от гледна точка на медицински историк“, подчертава тя.

