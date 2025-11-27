Спорт:

Free International Stand Up Comedy Night: Създава се европейска общност за обмен между стендъп артисти

27 ноември 2025, 16:32 часа 313 прочитания 0 коментара
През 2025 година за първи път стендъп комедията у нас прави голяма стъпка към международно постоянно сътрудничество чрез създаването на европейска общност за обмен между артисти. В България официално се създава платформа, която цели да стимулира взаимодействието между европейски комедианти в името на професионалното развитие, творческото вдъхновение и изграждането на трайни международни връзки в сферата на стендъп жанра. Инициативата се реализира със съдействието на първата професионална компания за стендъп комедия у нас – Comedy Club Bulgaria.

В рамките на програмата се организират и специални шоута с безплатен вход, на които участници ще бъдат популярни чуждестранни комедианти.

Тези събития ще дадат възможност на българската публика да се срещне отблизо с водещи европейски имена в комедията, като провеждането им ще се реализира в периода 27 ноември – 2 декември.

Първият специален гост в България е унгарският комик Тамош Вамош, който ще радва българските фенове на специалните комедийни събития в 3 града – София (27 ноември), Варна (28 ноември) и Пловдив (29 ноември), което ще отбележи началото на международната серия от комедийни вечери.

Вторият специален гост е румънският комедиант Раду Исак, който също ще зарадва любителите на комедията с три шоута с напълно безплатно участие – Пловдив (30 ноември), Стара Загора (1 декември) и София (2 декември).

Запазването на места е задължително и може да бъде направено на официалната страница на Comedy Club Bulgaria.

Програмата, реализирана със съдействието на Comedy Club Bulgaria, поставя основите на модерен и отворен център за сътрудничество, който обединява таланти, стимулира културен диалог и създава нови възможности за артисти от цяла Европа. Това е ключова крачка към утвърждаване на България като значима точка на европейската комедийна карта и като двигател на иновации и развитие в жанра.

