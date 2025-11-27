Спорт:

Има задържани за жестокото убийство на сина на бизнесмен в Мадан

27 ноември 2025, 16:30 часа 501 прочитания 0 коментара
Има задържани за жестокото убийство на сина на бизнесмен в Мадан

Осем души са задържани в Ардино във връзка с жестокото убийство на млад мъж снощи в Мадан. Те са предадени на служители на Областната дирекция на полицията в Смолян за разследване по образуваното досъдебно производство.

Убитият е на 23 години, починал е след скандал на улица в миньорския град, предава БНР. 

Досъдебното дело е за умишлено убийство, което се наказва със затвор от 10 до 20 години.

Още: Синът на известен бизнесмен е зверски убит в Мадан

Според местни медии убийството е поръчково, а жертвата е на сина на местен бизнесмен. Инцидентът е станал в четвъртък вечер, а зверски убитият е Костадин Кабаджов, потвърди директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян комисар Цанков.

Бащата на жертвата е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан.

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

По предварителни данни 23-годишният Костадин е бил жестоко нападнат и пребит от шестима мъже. Те са от село Бял Извор и са се придвижвали с бял бус.

Смята се, че след побоя младежът е бил прострелян с три куршума. Убийството е извършено в района на предприятието "Винпром" в края на града.

Още: Спецоперация срещу група за поръчково убийство в София*

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Спасиана Кирилова
Спасиана Кирилова Отговорен редактор
Мадан Поръчково убийство задържани полиция
Още от Крими
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес