Има задържани за жестокото убийство на сина на бизнесмен в Мадан

Осем души са задържани в Ардино във връзка с жестокото убийство на млад мъж снощи в Мадан. Те са предадени на служители на Областната дирекция на полицията в Смолян за разследване по образуваното досъдебно производство.

Убитият е на 23 години, починал е след скандал на улица в миньорския град, предава БНР.

Досъдебното дело е за умишлено убийство, което се наказва със затвор от 10 до 20 години.

Според местни медии убийството е поръчково, а жертвата е на сина на местен бизнесмен. Инцидентът е станал в четвъртък вечер, а зверски убитият е Костадин Кабаджов, потвърди директорът на Областната дирекция на МВР в Смолян комисар Цанков.

Бащата на жертвата е собственик на хотел и бензиностанция "Корона" в Мадан.

По предварителни данни 23-годишният Костадин е бил жестоко нападнат и пребит от шестима мъже. Те са от село Бял Извор и са се придвижвали с бял бус.

Смята се, че след побоя младежът е бил прострелян с три куршума. Убийството е извършено в района на предприятието "Винпром" в края на града.

