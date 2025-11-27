Войната в Украйна:

Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)

27 ноември 2025, 15:48 часа 382 прочитания 0 коментара
Американският посланик в Гърция, която е бивша годеница на сина на Доналд Тръмп, прикова погледите в гръцката столица и предизвика истински фурор с дръзка и прозрачна рокля, с която се появи на събитие за Деня на благодарността, организирано от Американо-гръцката търговска камара. Фокусът не беше върху нейната реч, а върху нейното облекло - прозрачна украсена рокля, която мнозина смятаха за твърде провокативна за официално дипломатическо събиране, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

Социалните мрежи са разделени

Социалните мрежи са разделени: някои хвалят нейната увереност и стил, докато други твърдят, че американски посланик не трябва да се появява в такова облекло на официални събития, наричайки това нарушение на протокола.

Факт е, че роклята е провокативна, но пък е черна и дълга, т.е. формално Гилфойл е спазила изискванията за дължина и цвят на облеклото.

Стилът на Гилфойл

Още от самото начало тя се появи в Гърция като истинска холивудска звезда, а силният грим и стъпките встрани от официалния дрескод - са нейна запазена марка. Дори гръцките кожухари бяха впечатлени от нейните аутфити и я поканиха на панаир. ОЩЕ: Гръцките кожухари харесаха аутфита на американския посланик: Канят я на панаир

Деница Китанова
Деница Китанова Отговорен редактор
Гърция САЩ американски посланик Кимбърли Гилфойл
