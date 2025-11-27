Палавница: Американският посланик в Гърция събра погледите с дръзка и прозрачна рокля (ВИДЕО)

Американският посланик в Гърция, която е бивша годеница на сина на Доналд Тръмп, прикова погледите в гръцката столица и предизвика истински фурор с дръзка и прозрачна рокля, с която се появи на събитие за Деня на благодарността, организирано от Американо-гръцката търговска камара. Фокусът не беше върху нейната реч, а върху нейното облекло - прозрачна украсена рокля, която мнозина смятаха за твърде провокативна за официално дипломатическо събиране, пише беларуската опозиционна информационна агенция NEXTA.

US Ambassador in Athens sparks a stir with a sheer dress



The new US Ambassador to Greece, Kimberly Guilfoyle, became the unexpected star of a Thanksgiving event hosted by the American-Hellenic Chamber of Commerce. The focus wasn’t on her speech but on her outfit — a sheer… pic.twitter.com/XPmsi8yYXg — NEXTA (@nexta_tv) November 27, 2025

Социалните мрежи са разделени

Социалните мрежи са разделени: някои хвалят нейната увереност и стил, докато други твърдят, че американски посланик не трябва да се появява в такова облекло на официални събития, наричайки това нарушение на протокола.

Факт е, че роклята е провокативна, но пък е черна и дълга, т.е. формално Гилфойл е спазила изискванията за дължина и цвят на облеклото.

Стилът на Гилфойл

Още от самото начало тя се появи в Гърция като истинска холивудска звезда, а силният грим и стъпките встрани от официалния дрескод - са нейна запазена марка. Дори гръцките кожухари бяха впечатлени от нейните аутфити и я поканиха на панаир. ОЩЕ: Гръцките кожухари харесаха аутфита на американския посланик: Канят я на панаир