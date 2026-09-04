Следващата цел на Украйна: Пълна парализа на търговското въздушно пространство на Русия

Следващата цел на Украйна е да увеличи присъствието на свои дронове в близост до руски летища до такава степен, че Русия да бъде принудена да затвори напълно въздушното си пространство. Това ще подкопае допълнително руската икономика и ще окаже натиск върху Москва да прекрати войната, пише в свой материал WSJ.

Както писахме, украинският президент Володимир Зеленски вече предупреди авиокомпаниите и техните застрахователи, че руското въздушно пространство оттук нататък е опасно. "Вече не говорим само за спорадични аварийни сигнали; ние се движим към постоянен натиск, насочен към парализиране на гражданския въздушен трафик в европейската част на Русия", заяви на свой ред пред ​​WSJ Серхий Братчук, украински журналист, отразяващ войната, и офицер от запаса.

Украинските власти обещаха да избягват атаки срещу пътнически самолети, за да не причинят цивилни жертви. Вместо това планът е да се разшири броят и обхватът на украинските дронове, които да кръжат край руските летища, принуждавайки контрола на въздушното движение да спре излитанията и кацанията.

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Въпреки че западните страни спряха директния въздушен трафик след избухването на войната през 2022 г., авиокомпании от Близкия изток и Азия продължават да летят до Русия. Те се възползват от липсата на конкуренция от страна на американски и европейски авипревозвачи, поемайки обаче риска срещу проникващите в руското небе украински дронове.

През август броят на украинските дронове, навлизащи в руското въздушно пространство, достигна нов пик от приблизително 16 000, съобщи Osprey Flight Solutions, компания за авиационна сигурност. Макар украинските сили да се опитват да не застрашават гражданските полети, рискът идва не на последно място от факта, че руснаците използват ПВО и предават GPS сигнали за отклоняване на дроновете, което може да дезориентира гражданския въздушен трафик.

В края на юни израелският национален превозвач EL AL спря полетите между Тел Авив и Москва заради украинските дронове. През април Air India промени крайния си маршрут, който преди това преминаваше през Русия, за да добави спирка за зареждане с гориво в Сеул при полети от Сан Франциско до Делхи.

Други авиокомпании използват частни охранителни компании, които да определят оптимални маршрути, височини на полетите и часове на деня, за да смекчат рисковете и да се справят с нарастващите смущения в руския въздушен трафик.

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След изявленията на Зеленски късно във вторник, турската нискотарифна авиокомпания Pegasus отмени няколко полета до Русия, позовавайки се на "технически и оперативни причини". На следващия ден превозвачът на Emirates Flydubai последва примера му, обявявайки, че коригира разписанието и маршрутите си поради "променящата се ситуация в региона".

Според услугата за проследяване Flightradar24, местните и международните авиокомпании са отменили средно по 86 полета на ден от 1 септември насам.

Руската Федерална агенция по гражданска авиация отказва да спази стандартната практика, предвидена в Чикагската конвенция – споразумението, уреждащо търговската авиация в световен мащаб – която изисква от държавите да реагират на заплахи за безопасността, като ограничават въздушното пространство и своевременно уведомяват пилотите и авиокомпаниите за рискове и затварянето на пистите. Вместо това Русия прилага ограничен протокол за безопасност, като въвежда т.нар. временни операции "килим" вместо пълно затваряне на въздушното пространство.

"Ситуацията във въздушното пространство става все по-сложна. Вероятно е само въпрос на време, статистически погледнато, да се случи друго катастрофално събитие в и около тази зона на конфликт", казва Мат Бори, главен разузнавателен офицер на Osprey. "В крайна сметка това, което прави Русия, ще доведе до сваляне на самолети", добавя той пред изданието.

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