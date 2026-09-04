КРС отрече "теч на информация" при акцията в Драгалевци и каза защо са били там преди МВР

Комисията за регулиране на съобщенията (КРС) заяви, че нейни служители са действали в съответствие със закона и правилата за взаимодействие с МВР и ДАНС по време на проверката в столичния квартал "Драгалевци". Позицията е във връзка с твърденията за възможен "теч на информация" от служители на комисията при съвместната акция.

Ден по-рано вътрешният министър Иван Демерджиев съобщи, че при операцията са били открити части от две заглушителни устройства. До този момент беше известно за един заглушител, намерен в багажника на джип. По думите му второто устройство е било монтирано в сградата.

Демерджиев заяви, че е възложил проверка на Дирекция "Вътрешна сигурност", след като е получил информация за възможен теч на данни. Още: "Търсим един заглушител": КРС издънили работата в "Драгалевци" - очаква се трансформация в службите

"В момента, в който ние сме информирани и е поискано нашето съдействие, тази операция е ръководена от ДАНС със служители на Комисията за регулиране на съобщенията. Всъщност информацията, че там се намират такива служители, изтече от самите служители на комисията и нашите сили се включиха доста по-късно", каза вътрешният министър.

По думите му служители на КРС са били на място около половин час преди пристигането на МВР. Демерджиев подчерта, че няма съмнения за изтичане на информация от страна на вътрешното ведомство.

От КРС обаче посочиха, че присъствието на техните служители на мястото на проверката е било част от изпълнението на служебните им задължения.

"Служителите на КРС са действали в съответствие със закона, предоставените им правомощия и установения ред за институционално взаимодействие. Присъствието им на мястото на проверката преди органите на МВР е следствие от изпълнението на служебните им задължения по получен сигнал от ДП "Ръководство на въздушното движение"", заявиха от комисията. Още: Имало ли е теч на информация? Демерджиев с нови подробности за липсващия заглушител от "Драгалевци"

КРС се въздържа от коментар по конкретните факти и обстоятелства, тъй като по случая е образувано досъдебно производство. От комисията подчертаха, че установяването на евентуално нарушение и неговия извършител е от компетентността на разследващите органи и прокуратурата.

От КРС обясниха, че комисията извършва постоянен мониторинг на радиочестотния спектър за граждански нужди чрез Национална система за мониторинг, която включва стационарни и мобилни станции, разположени в цялата страна.

Според комисията действията на нейните служители са представлявали специализирани технически измервания за установяване на определено радиосмущение.

"Действията на КРС представляват строго специализирано измерване за наличие на определено смущение и са предприети в съответствие с приложимите разпоредби на Закона за електронните съобщения, както и с Инструкция № 2 от 17 май 2024 г. за взаимодействие между КРС, Министерството на транспорта и съобщенията, Министерството на вътрешните работи, Министерството на отбраната, ДАНС, ДАМТН и ДНСК", посочват от комисията. Още: Радев с нова версия за GPS заглушителя: "Отскубнали са го в последния момент"

От КРС уточняват, че при необходимост от специализирано техническо съдействие са се обърнали към ДАНС по установения ред. След това ДАНС е предприела необходимите действия и е сезирала МВР.

"Този ред на действия е именно предвиденият механизъм за взаимодействие между компетентните държавни органи, съгласно законодателството и действащата инструкция", заявяват от КРС.

Според комисията хронологията на действията е от съществено значение за оценката на случая и не трябва да бъде пренебрегвана при обсъждането на твърденията за "теч на информация".

От КРС подчертават още, че подобно взаимодействие с ДАНС и останалите компетентни институции не е прецедент и комисията многократно е оказвала техническо съдействие по аналогичен ред. Още: Цветан Цветанов говори за възхода на Таки и Ами от времето на Борисов

Според експертите на регулатора установяването на радиосмущение и локализирането на неговия източник са различни по сложност задачи. Особено трудно е проследяването на сигнали в градска среда заради гъстото застрояване, високите сгради, металните конструкции и множеството отразяващи повърхности.

Допълнителни затруднения създават големият брой радиоизточници, променливият радиочестотен фон, движението на автомобили и хора, както и ограниченият достъп до частни и охраняеми имоти.

"При краткотрайни, прекъсващи или подвижни излъчвания задачата се усложнява допълнително, тъй като сигналът може да не бъде наличен при последващо измерване", посочиха от комисията.