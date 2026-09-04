Електрохолд закри 19-ото издание на лятната си стажантска програма

С практически задачи и работа в екип завърши 19-ото издание на лятната стажантска програма на Електрохолд. Тази година 70 студенти и гимназисти от България и чужбина приложиха знанията си в реална бизнес среда и придобиха непосредствен поглед върху различни направления от дейността на една от водещите енергийни групи в България.

Под ръководството на опитни ментори от компаниите на Електрохолд стажантите се включиха в ежедневната работа на екипите, работиха по практически казуси и проекти и развиваха умения за работа в екип и комуникация.

„За нас стажантската програма е много повече от възможност младите хора да направят първите си стъпки в професионална среда. Стремим се да им дадем реален опит, доверие и възможност да участват в работата на нашите екипи, както и да ги запознаем с ценностите и отговорностите, които стоят зад бизнеса ни“, заяви Евгения Георгиева, директор „Човешки ресурси“ на Електрохолд България.

На финала на тазгодишното издание на лятната стажантска програма младежите работиха в групи по задачи, свързани с енергетиката. Стажантите се запознаха и с кампанията на ЕРМ Запад #StayAliveChallenge, която насочва вниманието към опасността от рисково поведение в близост до електрически съоръжения в търсене на популярност в социалните мрежи. След представянето на инициативата те разработиха идеи и предложения как посланията на кампанията да достигнат по убедителен и ангажиращ начин до младата аудитория. Задачата им даде възможност да приложат креативност, работа в екип и комуникационни умения за решаването на конкретен казус.

Всички участници в лятната стажантска програма на Електрохолд за 2026 г. получиха сертификати за успешно завършени стаж и споделиха впечатления от практическия си опит в компанията.

Стажантската програма на Електрохолд е част от дългосрочната стратегия на компанията за подкрепа на образованието, професионалното и личностното развитие на младите хора в България. За 19 години през стажантските програми на компанията са преминали над 1 500 студенти и ученици. Близо 250 от тях са се реализирали в дружествата на компанията, като 25 са на мениджърски позиции.

Актуална информация за образователните инициативи и възможностите за професионална реализация в Електрохолд е налична на специализирания корпоративен сайт „Енергия за бъдещето“ на адрес https://energyforthefuture.electrohold.bg/bg/, както и във Facebook профила „Електрохолд – Енергия за бъдещето“ /electrohold.bg.