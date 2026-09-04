Войната в Иран::

Войната на Тръмп удря американците по джоба, цената на дизела е рекордно висока

04 септември 2026, 15:52 часа 855 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Войната на Тръмп удря американците по джоба, цената на дизела е рекордно висока

Цената на дизел в САЩ достигна рекордните 5,85 долара за галон, след като войната с Иран наруши глобалните доставки на горива и доведе до рязко поскъпване на петрола.

Скокът на цените вече увеличава разходите за транспорт и създава риск от ново поскъпване на храните и други потребителски стоки. Причината е, че по-скъпото дизелово гориво се отразява пряко върху разходите за превоз на стоки, селскостопанската техника и логистиката.

Междувременно цената на петрола сорт Brent вече надхвърли 95 долара за барел. Преди началото на войната тя беше около 70 долара за барел. Още: Инфлацията за март надскочи прогнозите: Къде има най-голям ръст в цените?

Така само за сравнително кратък период петролът е поскъпнал с повече от една трета, а последствията започват да се усещат по цялата верига - от производството и транспорта до крайните потребители.

Ако високите цени на петрола и горивата се задържат, натискът върху инфлацията вероятно ще се засили. По-скъпият транспорт може да доведе до увеличение на цените на храните, промишлените стоки и услугите, тъй като компаниите ще трябва да компенсират нарасналите си разходи. Още: Прогноза: И след отварянето на Ормузкия проток доставките на авиогориво няма да се възобновят с месеци. А цените?

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Развитието на пазара ще зависи до голяма степен от продължителността на конфликта и от това доколко ще бъдат засегнати глобалните доставки на петрол и горива. Колкото по-дълго продължат нарушенията в снабдяването, толкова по-голям е рискът високите енергийни цени да се прехвърлят върху потребителите.

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Доналд Тръмп Нефт Горива САЩ дизел цени на горива
Ивайло Анев
Ивайло Анев Редактор
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