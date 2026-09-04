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Бекали отказа Левски от Драгош със скандална заплата

04 септември 2026, 16:37 часа 701 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Бекали отказа Левски от Драгош със скандална заплата

Българският шампион Левски преживя сериозно разочарование на трансферния пазар. В последните часове родният гранд е загубил битката за желания от тях нападател - Денис Драгош, разкри румънският fanatic.ro.

Веласкес е разговарял с румънеца

Футболистът, който не играе редовно за турския Трабзонспор, е бил в напреднали преговори със "сините", като дори е разговарял с наставника им - Хулио Веласкес, но в крайна сметка е предпочел да се върне в родината си Румъния и да облече фланелката на ФКСБ.

Между двата тима е имало сериозно наддаване за румънеца, но офертата на гранда от Букурещ е била по-добра. Според gsp.ro собственикът Джиджи Бекали е убедил Драгош да откаже на Левски и да заиграе за неговия клуб с годишна заплата от 1 милион евро.

Заплата му във ФКСБ разбуни духовете

В северната ни съседка са възмутени от цифрата, посочвайки, че тимът дори не е шампион на страната и няма да играе в евротурнирите, но въпреки това плаща най-високата заплата, давана в румънското първенство до този момент.

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"Сините" обаче не са се изложили с условията, които са предложили на нападателя. Според "Фанатик" родният клуб е опитал да изкуши 27-годишния нападател с годишна заплата от 600 000 евро. Бекали е инвестирал 3 милиона евро в 3-годишния договор на футболиста с ФКСБ.

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Адриана Димитрова
Адриана Димитрова Редактор
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