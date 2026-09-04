Легенда даде рецептата за успех на България на Европейското първенство по волейбол

Остават броени дни до старта на Европейското първенство по волейбол. Столичната "Арена София" ще бъде сцена на част от срещите от шампионата на Стария континент, който ще се проведе между 9 и 22 септември. София вече се готви за предстоящото събитие. Голяма волейболна топка украси част от центъра на града на площад "Света Неделя", а специалната инсталация с вграден часовник отброява времето до началото на ЕвроВолей 2026.

Салпаров оцени шансовете на България на ЕвроВолей 2026

На събитието присъстваха няколко важни фигури за българския волейбол, които дадоха символичен старт на обратното отброяване. Една от тях беше бившият национал Теодор Салпаров, който сподели прогнозата си за предстоящия шампионат. Според него "лъвовете" имат огромен шанс да се класират на финал, а за тази цел ще помогне и родната публика. Той призна, че има и по-добри отбори от България, но помощта на феновете и огромния потенциал на състава ни ще се окажат от огромно значение.

ОЩЕ: Джанлоренцо Бленджини: "Това е гордост, чака ни тежко първенство"

"Момчетата ще почувстват емоцията и тръпката в "Арена София". Те дават допълнителни сили и адреналин, за да побеждават и по-силните отбори. На нашите момчета им трябват само малко повече сили и постоянство и смятам, че имат сили и капацитета, за да играят на финал. Сега няма да ги подцени нито един отбор, след големия фурор на Световното. И както знаем, в световен мащаб има 5-6 отбора, които са по-напред от нас, но пък ние имаме убийствен потенциал, който ако го разгърнем тук, с помощта на българските фенове, ще се радваме 10-12 дни на страхотни емоции", заяви Теодор Салпаров. "Българският фен е взискателен. Нека да ги оставим момчетата да играят мач за мач и да ги подкрепят всички фенове. С малко повече спортно щастие , могат да стигнат до края."

ОЩЕ: Алекс Грозданов: "Чаках това събитие 14 години, защо да не зарадваме народа отново"