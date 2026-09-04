Никола Цолов с отличен шанс да се бори за две победи на "Монца"

Българският пилот във Формула 2 Никола Цолов си осигури добра стартова позиция за предстоящия уикенд за Гран При на Италия. Родният състезател даде шесто време в квалификациите на "Монца". Това означава, че той ще стартира четвърти в спринтовата надпревара в събота и шести в основното състезание. Рафаел Камара завърши квалификацията първи, а другият конкурент на Цолов в битката за титлата - Габриеле Мини, е 11-и.

Цолов с 6-о място в квалификациите на "Монца"

Това е първи състезателен уикенд след лятната пауза. Никола Цолов се отправи към почивката като лидер в класирането при пилотите. Той има 20 точки аванс пред втория Габриеле Мини и още две пред Рафа Камара. Сезонът във Формула 2 навлиза в заключителната си фаза, като до неговия край остават само пет състезания. До този момент българинът се представя отлично в дебютната си кампания и привлича погледите на хората по високите етажи в Ред Бул. Само преди седмица Цолов направи тест с болид на Рейсинг Булс от Формула 1 и навъртя нужните километри за получаване на суперлиценз.

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Малко по-рано се проведе свободната тренировка на "Монца". Цолов даде четвърто време в нея, като направи девет обиколки на трасето, а най-добрият му резултат бе от 1:32.486 минути. Най-силно в първото излизане на пистата се представи Алекс Дън, който е част от академията на Алпин, с време 1:31.957. Втори бе германецът Оливер Гьоте, а трети - Нико Вароне.

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