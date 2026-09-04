"Новак Джокович не може да продължава така! Къса ми се сърцето да го гледам"

Шокиращата загуба на Новак Джокович в първия кръг на US Open продължава да предизвиква дискусии. Сърбинът допусна поражение с 6:7(5), 7:5, 6:4, 2:6, 1:6, от Мариано Навоне още на старта в Ню Йорк. Обстоятелствата около загубата направиха случилото се особено трудно за пренебрегване. 39-годишният Джокович се бореше с физически затруднения през целия мач, повръща няколко пъти и дори се разплака, преди в крайна сметка да отстъпи в пет сета.

Бивш треньор на Джокович изрази притеснение за бъдещето на сърбина

За тенисист, който десетилетия наред е преодолявал възрастта и очакванията, сцените в Ню Йорк неизбежно повдигнаха въпроси за това колко време му остава на Джокович в тениса. Сред тези, които гледат с тревога на ситуацията, е бившият му треньор Борис Бекер. Като човек, който е работил в тясно сътрудничество със сърбина и е изпитал от първа ръка изискванията на елитния тенис, германецът предложи особено интересна гледна точка за това, което може да последва.

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Труден въпрос, на който Джокович трябва да отговори

Бекер смята, че ситуацията е стигнала до точка, в която сърбинът трябва сериозно да обмисли как иска да изглежда последният етап от кариерата му. Той също така намекна, че има собствена представа за това какви стъпки би могъл да предприеме бившият му възпитаник, макар че предпочете да не разкрива подробностите публично. Загубата не променя факта, че Новак продължава да е способен да показва тенис от най-високо ниво на най-големите турнири, както доказа на Australian Open и Уимбълдън, включително с победа над Яник Снер в пет сета. Проблемът възниква, когато тези изяви изискват от него да преодолява все по-трудни срещи.

Той успя да го направи срещу Феликс Оже-Алиасим на Уимбълдън, но физическото натоварване на US Open стана невъзможно да се скрие. Това, което първоначално изглеждаше като поредната битка за титла от Големия шлем, се превърна в дълбоко емоционално преживяване, което постави легендата пред може би най-трудното решение в неговата забележителна кариера. Въпросът вече може би не е дали той все още може да побеждава най-добрите тенисисти в света, а колко дълго е готов да подлага тялото си на екстремни натоварвания, за да го направи. За Бекер последната загуба направи този разговор невъзможен за отлагане: "Новак не може да продължава така. Къса ми се сърцето да го гледам така. Той трябва да мисли за бъдещето. Имам една идея, но няма да я споделя в ефир. Трябва да я обмисля още малко. В даден момент всичко приключва. Въпросът е къде ще направиш тази крачка."

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