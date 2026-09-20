"Някои неща не са верни": Треньор разкри, че е бил в София за преговори с ЦСКА

Алексей Шпилевски излезе с официална позиция по повод информациите около посещението му в София и разговорите с ЦСКА. 38-годишният специалист, чието име през последните дни бе сред обсъжданите кандидати за нов треньор на "армейците", потвърди, че действително е бил в България по покана на клуба и е провел разговори с ръководството. В същото време беларусинът определи част от появилите се в медиите информации като неточни и даде ясно да се разбере, че за него евентуалната следваща стъпка в кариерата трябва да бъде свързана със стабилност и взаимно доверие.

Шпилевски е преговарял с ЦСКА, но едва ли ще поеме "червените"

В момента ЦСКА е без постоянен старши треньор след раздялата с Христо Янев, като временно начело на отбора е Даниел Моралес. Шпилевски не потвърждава дали е получил конкретно предложение да поеме "армейците", нито дали разговорите ще продължат, но от официалното изявление остава впечатление, че преговорите между двете страни са пропаднали.

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Ето и официалното изявление на Шпилевски:

"Във връзка с последните публикации в медиите относно посещението ми в София бих искал да внеса яснота по няколко въпроса.

Пристигнах в София заедно с моя представител след покана от ЦСКА. Проведохме професионални и конструктивни разговори с ръководството на клуба, по време на които открито и честно представих своята спортна визия, футболна философия и методология на работа.

Част от информацията и заключенията, които впоследствие бяха публикувани в медиите, обаче не отразяват точно съдържанието или характера на проведените от нас разговори. Редица твърдения, представяни като факти, не съответстват на това, което действително беше обсъждано. Не желая да спекулирам как тази информация е достигнала до медиите или на каква основа са направени определени заключения, включително тези, свързани с професионалната ми компетентност.

Казвам всичко това с пълно уважение към ЦСКА, собственика на клуба, неговото ръководство и привържениците му. Към мен и моя представител беше проявено професионално отношение през цялото ни посещение. Разбира се, уважавам правото на клуба да провежда собствен процес по избор и да взема своите решения.

Принципите ми остават непроменени: честност, професионализъм и амбиция. Аз съм победител и съм ставал шампион в различни държави. Където и да работя, целта ми е да постигам успехи и да побеждавам още от първия ден.

В същото време, според мен, следващата стъпка в кариерата ми трябва да се основава на споделена визия, взаимно доверие и необходимата стабилност, за да можем заедно да изградим нещо значимо и успешно."

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