Най-важните новини за деня: 20 септември 2026 г.

Редакционният екип ви представя най-важните новини за изминалия ден, 20 септември 2026 г.

Политика и общество

МИР, ВОЙНА И ПОМИЛВАНЕ: ЛЮБОПИТНИ СХОДСТВА В ПОЗИЦИИТЕ НА КАНДИДАТ-ПРЕЗИДЕНТСКИТЕ ДВОЙКИ

"Справедливият мир е мир, който дава гаранции, че ще е устойчив. Не е мир, който е краткосрочен – между два етапа на войната. Затова той трябва да се съобразява с международното право, да няма двойни стандарти, да не се променят границите със сила". Така кандидат-президентът и бивш служебен премиер Андрей Гюров вижда мира, който трябва да бъде постигнат между Русия и Украйна във войната, започната от руския диктатор Владимир Путин.

"ДО МЕСТНИТЕ ИЗБОРИ ЩЕ СЕ РАЗПАДНАТ": БОРИСОВ ОБВИНИ ПБ, ЧЕ ЗАПЛАШВА КМЕТОВЕТЕ МУ, НО "ХОРАТА ЩЕ ИЗТРЕЗНЕЯТ"

Оценките ще ги дадат хората. Ти виждат, че хората на Радев не са искрени. Сега прогресистите обикалят по нашите кметове, заплашват ги и им обясняват какво ги очаква, ако не минат там. До местните избори те ще се разпаднат.

"ПРАВОМОЩИЯТА СА ДОСТАТЪЧНИ": ГЮРОВ НЯМА ДА ИСКА ПОВЕЧЕ ВЛАСТ КАТО ПРЕЗИДЕНТ

Президентът има достатъчно правомощия, а ситуация, в която властта се концентрира само в един ръце по време на служебно правителство, често води до не много добри развития. Това заяви кандидатът за президент и бивш служебен премиер Андрей Гюров, според който българите трябва да изберат не само между Йотова или Гюров, а и между миналото и бъдещето за развитието на страната.

"СТАЛИНИЗЪМ ПОД МАСКАТА НА ДИСЦИПЛИНА": НА УЧИТЕЛИ И ЕКСПЕРТИ ИМ ПРИЛОША ОТ НОВИЯ ПАКЕТ МЕРКИ НА МОН

Министерството на образованието и науката представи новия си пакет мерки за подобряване на дисциплината в училище чрез повече превенция и създаване на система от поощрения и санкции. Предложеният модел предвижда въвеждане на електронна карта за личностно развитие с общо 18 оценки (показатели) за всеки ученик. Новата електронна карта ще се попълва от учителите в Националната електронна информационна система (НЕИСПУО) веднъж на срок. Тя има за цел да замести старата „оценка за поведение“ с детайлна характеристика на силните и слабите страни на детето.

"ЕДНО ОТ ГОЛЕМИТЕ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ НА ДЕСЕТИЛЕТИЕТО": ПРАВОСЪДНИЯТ МИНИСТЪР ДОПУСНА И ФИНАНСОВИ ПРЕСТЪПЛЕНИЯ ПО СЛУЧАЯ "ПЕТРОХАН"

Води се досъдебно производство именно за начините, по които тази организация се е финансирала. Не бих се учудил, ако зад това престъпление стоят и други престъпления, свързани с финансовата система. Оттам са минали немалко количество средства и е необяснимо с какъв мотив тези средства са били превеждани на тази организация.

"МИЦОТАКИС НИ ДОКАРА ДО БЪЛГАРСКИ ЗАПЛАТИ": ЗА ГРЪЦКАТА ОПОЗИЦИЯ БЪЛГАРИЯ Е ЕДИНИЦА МЯРКА ЗА ИКОНОМИЧЕСКИ ПРОВАЛ

Гръцката опозиция използва България като единица мярка за икономически провал и обвинява управляващите, че са докарали Гърция до нивото на заплатите у нас.

Снимка: Мицотакис и Радев, източник: Министерски съвет

Войните в Украйна и Иран

ТОЧНО ЗА ИЗБОРИТЕ В РУСИЯ: ОГНЕН АД В МОСКОВСКАТА РАФИНЕРИЯ И ПОДМОСКОВИЕТО ОТ НАД 450 УКРАИНСКИ ДРОНА (ВИДЕО)

В истински ад от дронове се превърна тази нощ за Москва и Подмосковието. Масирана украинска въздушна атака порази отново рафинерията в "Капотня" - едно от предградията на руската столица. Потвърждение, че е имало атака срещу предприятието, дава и кметът на Москва Сергей Собянин, който обаче не признава, че има поражения.

ФРАНЦИЯ ОТГОВАРЯ ВОЕННО НА РУСИЯ?! ВЛИЯТЕЛНИ Z-КАНАЛИ СА ПОД ПРИЦЕЛ, ЗАЩОТО СОЧАТ РУСКИТЕ ВОЕННИ ПРОВАЛИ В УКРАЙНА (ОБЗОР - ВИДЕО)

Франция вече отговаря военно на руските заплахи, хибридни атаки и саботажи – това се появи като твърдение на база публикация във френския ежедневник Le Monde. Интерпретацията плъзна в социалните мрежи, но всъщност в материала анонимен източник от френското министерство на отбраната казва, че засега "скритото френско отмъщение" представлява предоставяне на западни разузнавателни данни и сателитна информация, която помага на Украйна да осъществява ефективни въздушни удари дълбоко в руския тил. Интерпретациите обаче са в смисъл, че едва ли не самата Франция осъществява тайни военни операции. А статията на Le Monde е посветена на това какво каза френският президент Еманюел Макрон – че се подготвя френски план за защита на критичната инфраструктура в страната от хибридни атаки – ОЩЕ: Макрон: Франция подготвя план за защита от руските атаки

"ИЗКУСТВЕНИЯТ ИНТЕЛЕКТ КАЗА": ИСТОРИЯТА КАК САЩ ЗА МАЛКО ДА НАПАДНЕ КИТАЙ И ДА ИМА ВОЙНА

Изкуственият интелект е бил на косъм на предизвика въоръжен конфликт между САЩ и Китай. Тази пролет, в разгара на войната с Иран, разузнавателен доклад, разпространен сред американските военни, задействал незабавна тревога заради информацията, че китайски кораб в Близкия изток превозва компоненти от програма за ядрени оръжия - ОЩЕ: Заради доверие в ИИ: САЩ за малко да влязат във война с Китай, изтребители са били във въздуха за атака

ЕСКАЛАЦИЯ НА ВОЙНАТА САЩ-ИРАН? ТЕХЕРАН ВИДЯ НОВ СЪЮЗ ОКОЛО ТРЪМП, ЗАПЛАШИ БИЗНЕСИ, КОРАБИ И ВОЕННИ БАЗИ (ВИДЕО)

Щабът „Хатам ал-Анбия" - съвместното командване на въоръжените сили на Иран - предупреди САЩ и страните от региона, че всяка атака срещу Ислямската република ще предизвика „непрекъснати, ефективни и болезнени“ удари по всички американски бази и интереси в региона „без никакви ограничения“. Причината - Техеран твърди, че е получил информация, че Вашингтон, с подкрепата на някои страни от региона, се готви да възобнови действията си срещу Иран. Това било координирано на европейска среща на върха, смятат от Ислямската република.

БЪЛГАРСКА ВРЪЗКА В РУСКАТА АТАКА С ДРОН В ЛАЙПЦИГ? ГЕРМАНСКИЯТ ПОСЛАНИК НИ ПРЕДУПРЕДИ ЗА ПУТИН

"Сигурни сме. Сигурни сме". Така германският посланик в България Ирене Планк отговори на въпрос в интервю на bTV доколко Берлин потвърждава, че Русия стои зад опита за взрив на украински самолет "Ан" на летището в Лайпциг през август. Германските служби за сигурност успяха недвусмислено да установят, че зад нападението стои Москва. Лица от ГРУ (руското разузнаване) са били идентифицирани от данни от прехваната комуникация, стана ясно от думите ѝ. „Нямаме никакво съмнение“, допълни тя.

ЛИДЕРЪТ НА ЗАБРАНЕНАТА ОПОЗИЦИЯ В РУСИЯ ПРЕД БЪЛГАРСКА АУДИТОРИЯ: ВЪРВИМ КЪМ ЯДРЕНА ВОЙНА И ИСКАМЕ ДА СПРЕМ ПУТИН, ЗА ДА ВИ СПАСИМ

"Руското общество иска мир, иска да живее в Русия, която уважават, а не от която се страхуват. Страна, която е отворена към света, в която могат да изградят бъдещето си, без да емигрират. Ето защо има голяма подкрепа за платформата на партия "Яблоко"- за мир, свобода, живот в Русия без страх". Това заяви в интервю за bTV лидерът на най-старата либерална партия в Руската федерация "Яблоко", която в момента е опозиция и бе отстранена от участие в парламентарните избори (18-20 септември). Тя е единствената платформа в страната, призоваваща за мир в Украйна.