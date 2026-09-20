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Първи данни от парламентарните избори в Русия: Изненадата дори не е опция (ВИДЕО)

20 септември 2026, 21:53 часа 1418 прочитания 0 коментара
Снимка: kremlin.ru
Първи данни от парламентарните избори в Русия: Изненадата дори не е опция (ВИДЕО)

Руската Централна избирателна комисия публикува предварителните резултати от преброяването на гласовете на изборите за Държавната дума (руския парламент), проведени в периода 18-20 септември. След обработката на 13,88% от бюлетините от избирателните секции федералният списък на „Единна Русия“ - партията на диктатора Владимир Путин - има 57,54% подкрепа. Комунистическата партия на Руската федерация (КПРФ) е на второ място, но далеч назад - с 13,67%, а Либерално-демократичната партия (ЛДПР) – на трето с 9,27%.

Според Централната избирателна комисия в Държавната дума влизат също партиите „Нови хора“ (7,96%) и „Справедлива Русия“ (5,16%) - поне на този ранен етап.

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Гласуването продължи три дни – от 18 до 20 септември. Последните избирателни секции в Русия, които затвориха, бяха в Калининградска област - в 20:00 часа местно време (21:00 часа московско време).

След затварянето на избирателните секции бяха публикувани екзитпол резултати, които показаха, че пет партии влизат в Държавната дума, като „Единна Русия“ получава приблизително 50% от гласовете.

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Избирателната активност е висока

Към 20:00 ч. московско време избирателната активност беше 56,66%, според Централната избирателна комисия. Това е по-висока избирателна активност в сравнение с парламентарните избори през 1993 г. (когато активността беше 54,7 %), 2003 г. (55,75 %), 2016 г. (47,88 %) и 2021 г. (51,72 %), предава опозиционното издание "Медуза".

Кампанията и този път премина така, както поиска режимът в Кремъл - опозиционната партия "Яблоко", която призоваваше за мир с Украйна, бе елиминирана от изборите с решение на Върховния съд и след подадена жалба от провоенната партия "Родина".

Бяха наблюдавани и редица фалшификации: Фалшификации пред камери на живо, пачки с бюлетини: Руската ЦИК сама определи изборите като "липса на мозък".

Западните страни по принцип не признават резултатите от изборите в Русия, които протичат винаги в строго контролирана от Кремъл среда, без реална алтернатива за руснаците извън "Единна Русия".

Утре в 11 ч. местно време, 21 септември, ръководителката на местната ЦИК Ела Памфирева ще обяви пълните предварителни резултати.

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Димитър Радев
Димитър Радев Редактор
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