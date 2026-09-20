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С маслиновата гора е свършено: Антитерористи разбиха престъпна банда на Крит

20 септември 2026, 21:11 часа 413 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images/Guliver
С маслиновата гора е свършено: Антитерористи разбиха престъпна банда на Крит

Антитерористичният отряд на Гърция участваше в мащабна полицейска операция на Крит, по време на която беше разбита престъпна мрежа, занимаваща се с измами със селскостопански субсидии, кражба на добитък и търговия с наркотици, съобщи гръцкото издание Kathimerini. В полицейско изявление се казва, че десет души са били арестувани в района на Ретимно на южния остров и са обвинени в принадлежност към престъпна организация, измама, укриване на данъци и кражба.

Акцията последва продължило месеци разследване и беше съсредоточена върху района на Милопотамос близо до Ретимно, където бяха претърсени редица домове и кошари.

Ферма за марихуана

В изявлението се казва, че близо до една от кошарите е открита ферма за марихуана, докато на други места е открит по-малък брой добитък от посочения в декларациите, направени с цел получаване на субсидии от Европейския съюз. ОЩЕ: Работел сезонно в хотел, подготвял се за взрив: Подробности за задържания терорист в Гърция

Престъпниците са съсипали маслинови горички

Полицията съобщи още, че членове на бандата са повредили маслинови горички и тежки машини, принадлежащи на земеделски производител, несвързани с дейността им, и са откраднали тежко селскостопанско превозно средство от друга жертва през последните няколко месеца, пише още гръцката медия. ОЩЕ: План за терор на гръцка земя: Нови подробности терориста от "Хамас"

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Наркотици Земеделски субсидии Гърция остров Крит Маслинова клонка
Деница Китанова
Деница Китанова Редактор
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