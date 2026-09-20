Ювентус и Милан с победи в Серия А, приятната изненада от началото на сезона продължава (РЕЗУЛТАТИ)

Пет мача от 5-ия кръг на Серия А се изиграха днес, като програмата предложи няколко интересни развръзки. Ювентус постигна домакинска победа над Аталанта, Милан се наложи убедително над Лече, а Фрозиноне продължи силното си начало на сезона с успех срещу Комо. Наполи пък не успя да спечели във Флоренция, докато Парма записа първата си победа за сезона.

Ювентус победи Аталанта, Милан разби Лече

Ювентус се справи с Аталанта с 2:0. Франсиско Консейсао откри резултата в 28-ата минута, а Бремер оформи крайния резултат след почивката. Така "бианконерите" стигнаха до третата си победа от началото на кампанията и вече имат 10 точки.

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Приятната изненада Фрозиноне продължава да впечатлява

Фрозиноне продължава да бъде една от приятните изненади на сезона. Тимът спечели с 2:0 срещу Комо след попадения на Джакомо Кало и Георги Квернадзе и също събра 10 точки. Комо допусна първа загуба през кампанията.

Във Флоренция Наполи стигна само до 1:1 срещу Фиорентина. Били Гилмор даде преднина на гостите преди почивката, но Алекс Хименес изравни след рикошет в началото на второто полувреме.

Парма пък записа първи успех за сезона след 2:1 над Дженоа. Дейвид Ромеро откри, Милутин Осмайич изравни, а Понтус Алмквист донесе трите точки на домакините с гол 10 минути преди края.

В последния мач за деня Милан се наложи с 3:0 над Лече. Кристиан Пулишич откри резултата, а Адриен Рабио и Диего Морейра добавиха още две попадения за убедителния успех на "росонерите".

Резултатите от 5-ия кръг на Серия А на 20 септември

Фиорентина – Наполи 1:1

Фрозиноне – Комо 2:0

Парма – Дженоа 2:1

Ювентус – Аталанта 2:0

Милан – Лече 3:0

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