При война в Арктика американците ще бъдат победени от... собствените си ботуши: Знаков пример от учение в Норвегия

Ботушите за студено време, раздадени на американските морски пехотинци, се разпаднали по време на учение на НАТО в Норвегия тази година, което принудило войниците да си купят нови от местните магазини и подновило спора в Конгреса относно правилата, изискващи военни обувки, произведени в САЩ. Това установи разследване на Newsweek, публикувано тази седмица. Недостатъците се проявили по време на подготовката за учението Cold Response 2026 – ръководеното от Норвегия учение, което събра над 25 000 войници в скандинавската страна и още 7000 във Финландия.

В него участваха около 3000 морски пехотинци от Втора експедиционна сила на морската пехота на САЩ от базата „Кемп Лежун“ в Северна Каролина. Само няколко дни след като стъпили на снега през февруари, морските пехотинци установили, че кожата на ботушите им се разкъсва, а подметките се отделят, което позволява на ледената вода да проникне вътре. Разказът е на цитиран служител на Пентагона и се потвърждава от вътрешни военни документи, пише изданието.

Някои морски пехотинци си купили резервни ботуши от норвежки търговци. На други били раздадени ботуши M77 на норвежката армия, произведени от „Алфа“ – компания, която разработва модела съвместно с норвежката армия през 70-те години.Проблемът на американските ботуши

Още: JPMorgan се отказаха да предсказват края на войната в Иран - моделите им не работят срещу действията на Тръмп

Анонимен представител на Пентагона казва, че с обувките, произведени в САЩ, са възникнали „огромни проблеми“. Говорителят на Корпуса на морската пехота, подполковник Кърт Стал, оспорва част от изявлението на служителя, като казва, че нито един кораб за презареждане на Корпуса на морската пехота не е бил пренасочен, за да достави резервни ботуши.

Корпусът на морската пехота потвърди, че въпросните ботуши са „Intense Cold Weather Boots“, произведени от „Belleville Boot Co.“ – производител със седалище в Илинойс, който описва продуктите си като изработени според стандартите, изисквани от „бойци по целия свят“.

Последващите инспекции в лагера „Лежун“ установяват, че проблемът се влошава. Проверка през април на 2642 чифта показва процент на дефекти от 6,93%, а проверка през юли на 1781 чифта установява дефекти в почти 20% от тях, гласи информация от вътрешен брифинг на Морската пехота. Стандартът в бранша, както се посочва в брифинга, е 2 до 3 процента дефект.

Снимка: Getty Images

Агенцията за отбранителна логистика, която доставя ботушите „Belleville“ на Морската пехота по силата на търговски договор, заяви пред Newsweek, че е „наясно с проблемите“ и съдейства при инспекциите. „Belleville“ заяви, че е „ангажирана с непрекъснато подобряване на качеството“.

Още: На военни учения: Финландия се подготвя за борба със саботажи в Балтийско море (ВИДЕО)

Спорове в Конгреса

Случаят се вписва точно в разгара на спора в Конгреса относно закона за по-доброто екипиране на американските войски – законодателна мярка, която би затегнала правилата за местно снабдяване от десетилетия насам, заложени в „Поправката Бери“, и би забранила на морските пехотинци да носят бойни ботуши по избор, освен ако те не са изцяло произведени в Съединените щати. Разпоредбата беше премахната от законопроекта на Камарата за одобрение на отбранителния бюджет за фискалната 2027 година, но беше внесена отново в Сената през юли.

Критиците твърдят, че тази инициатива може да има обратен ефект. Служител на Пентагона казва, че американските производители дори и в момента не успяват да отговорят на търсенето или да поддържат необходимото качество. Крис Пероти, който отговаря за производството в компанията за ботуши „Данър“, заяви, че американските производители „няма да могат да поддържат увеличаването на военните поръчки“, ако бъде затворен пазарът за алтернативи, произведени в чужбина - например ботушите, произведени в Камбоджа от регистрираната в САЩ компания OTB, които Корпусът на морската пехота одобри за носене през юни.

Още: НАТО провали подготовката на Русия за саботаж в Арктика с използването на тайно оръжие

Тази загриженост се подкрепя от проучване от 2024 г., поръчано от Агенцията за отбранителна логистика на аналитичния център CNA. В един хипотетичен сценарий за военни учения, моделиран в доклада, местната промишлена база за облекло и текстил, която понастоящем достига максимум от около 525 000 чифта ботуши годишно, би трябвало да произвежда близо 1 милион чифта на година, за да отговори на търсенето при пълна мобилизация. Според доклада запълването на тази празнина би изисквало значителни инвестиции още преди началото на даден конфликт.

Поддръжниците на закона за по-доброто екипиране на военните се надяват в крайна сметка да разширят обхвата му отвъд Пентагона - до Министерството на вътрешната сигурност, чиято служба за имиграция и митнически контрол е нараснала с повече от 120 процента за една година, казва служител на Пентагона.

Още: Сухоземна операция на САЩ в Иран? Хиляди морски пехотинци пристигнаха, предупреждение резервистите да са готови за мобилизация