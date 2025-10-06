Ексклузивно в Студио Actualno: Защо Русия заведе дело срещу опозиционна активистка и какво следва? (ВИДЕО)

В предаването "Студио Actualno" ще видите ексклузивно интервю с едно младо момиче. Тя е израснала в Русия, в обикновено руско семейство, където темата за политика не е била табу. В момента, в който руската война срещу Украйна започва, мълчанието за нея се превръща в предателство. Казва се Алина Шумских. Тя е от онези млади активистки, които отказват да вярват на кремълската пропаганда. Заради публикации и изказвания в социалните мрежи, руските служби заведоха срещу Алина дело за "разпространяване на фалшива информация за руската армия".

Разговор на нашата стажантка София Бугор с Алина Шумских - за страха и смелостта, за войната в Украйна и за това дали и Русия някога може да бъде свободна.

Защо Руската федерация образува дело?

"Административното го приех спокойно, но наказателното е друго. Аз дори все още не съм запозната с всичките детайли. Най-лошото е, че дори не знам за какво точно е – не получих официално уведомление, разбрах от канала на "Ксения Собчак". Приятелите ми го разказаха. Веднага си намерих адвокати. Казаха, че материалите по делото са „държавна тайна“. Дори адвокатите не могат да се запознаят. Затова не знам какво съм казала, което се счита за „фейк“. Да бях знаела – щеше да е по-лесно", разказа в предаването Шумских.

Знам само, че са следили моя Telegram канал с 150 абонати. Там често влизаха, не знам как да се израся по-културно – провокатори, които започваха спорове, обвиняваха ме, че обиждам Путин, че защитавам „нацисти“. И аз влизах в спорове с тях, беше ми интересно. Вероятно някой е подал донос. Няколко мои бивши състуденти от руския университет ме заплашваха и ми пишеха: „Вече те предадохме на властите.“ Така че сигурно е имало донос. Затова започна следенето. Но честно казано, аз все още не знам какво точно са намерили. Аз много неща казах", коментира опозиционната активистка.

Според нея руските власти няма да я осъдят, тъй като тя се намира в Европа. "Тук съм в безопасност. Най-важното е близките ми в Русия да не пострадат", посочи още Шумских.

Целият разговор гледайте във видеото.