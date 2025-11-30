"Протестът е срещу един дебел човек. Не виждам някого да го е страх": Според Дилов-син бюджетът е като триъгълно одеало

"Протестът е срещу един дебел човек, доколкото чувам. Бюджетът е по философията на Асен Василев. Това е същият бюджет, който следва неговите мерки. Той е човекът, който каза, че е нормално да имаме 3% дефицит, докато по времето на Борисов нямаше дефицит." Тази теза изведе в ефира на NOVA депутатът от ГЕРБ-СДС и от партия "Гергьовден" Любен Дилов-син.

"Това дали бюджетът е замразен или изтеглен, няма никакво значение. Всяко забавяне след следващата седмица ще принуди правителството да приеме удължен бюджет, който трябва да е в евро, т.е. пак ще е нов сам по себе си", подчерта той. По думите му в момента нямало смисъл от политически разговори, а от прагматични разговори за парите ни за догодина.

Дилов-син отказа да отговори на въпроса дали ще участва в протеста срещу кабинета. Вместо това контраатакува: "Няма как да се хареса един бюджет, който просто трябва да плати сметката за последните четири години. ПП-ДБ не обичат да носят отговорност, те обичат да ходят по студиата", каза той.

"Не виждам някого да го е страх", отговори Дилов-син на въпрос защо депутатите от управляващото мнозинство на ГЕРБ-СДС, ДПС-НН, БСП и ИТН излязоха от сградата на парламента в нощта на протеста в късните часове на деня под полицейска охрана.

Метафори и празни приказки

"Бюджетът няма да е много различен, не очаквайте чудеса. Ще разместим нещо. То е като да се завиеш с триъгълно одеало - все нещо ще ти остане отвънка. Вероятно ще отпаднат някои от инвестиционните проекти. Имаме задължението да направим инвестиции в отбраната - надявам се да се случат", каза още той.

Като "много лош сценарий" Дилов-син определи евентуалното падане на кабинета и отново заплаши с ръст на цените, колебания по отношение приемането на еврото. "Не е пресилено като казваме към уж проевропейската формация и ги питаме: "Хора, какво правите сега?", коментира депутатът.

"Тези хора, които са опозиция и свикват митинга, те не знаят какво искат. Дано им се случат мечтите за по-малко мафия и корупция. Кой не иска такава държава? Техните мечти са кой не скача е дебел", завърши той.