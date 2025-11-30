"До всички авиокомпании, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора": Тръмп затвори небето над Венецуела

Президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че Щатите затварят за полети небето над Венецуела. "До всички авиокомпании, пилоти, наркодилъри и трафиканти на хора, моля, имайте предвид, че въздушното пространство над и около Венецуела е затворено изцяло. Благодаря ви за вниманието", написа Тръмп в социалната си мрежа "Truthsocial".

Закриването на въздушното пространство е сигнал за потенциална подготовка за военна операция. Стотици полети, които обикновено летят над Венецуела, бяха пренасочени. Администрацията на президента на САЩ Доналд Тръмп обвинява Венецуела в недостатъчна борба с наркотрафика и дори в покровителство на трафика.

През последните седмици САЩ разположиха военни сили в Карибско море. До средата на ноември броят на войските в региона достигна 15 хиляди души. По-рано САЩ вече нанесоха серия удари по най-малко девет съда, които, според американските власти, са се занимавали с контрабанда на наркотици.

Още: Размествания сред републиканците: Състезанието за наследник на Тръмп започна

Снимка: Getty images

На този фон се появиха предположения, че САЩ подготвят сухопътна операция срещу Венецуела, като една от целите й е отстраняването на президента Николас Мадуро от власт. В събота Тръмп и Мадуро са провели телефонен разговор и са повдигнали въпроса за възможна среща. Американският президент е поискал от венецуелския си колега да подаде оставка доброволно.

Още: Чавдар Стефанов: Путин сложи точка на мирния план, но е по-скоро пауза (ВИДЕО)