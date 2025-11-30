Gen Z революция? Асен Василев и рок група възпяха "Кой разпореди това безобразие!?" в дискотека (ВИДЕО)

В седмицата на протестите срещу властта и бюджет 2026 г. площадът бе изпълнен с хиляди млади хора, които станаха част от недоволството посредством призиви от известни инфлуенсъри, общественици, музикални групи и неформални лидери, които нямат досег с политиката. В събота през нощта поредно такова събитие вдъхнови цял нощен клуб, изпълнен с млади хора, дошли на концерта на скакор/пънк рок групата "PIZZZA" в София, които посрещнаха на сцената лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

На кадри, разпространени в социалните мрежи от активисти на партията и от "Младежи за промяната" се вижда как музикалната група кани Василев, който произнася придобилата собствен живот реплика "Кой разпореди това безобразие?!", след това бендът подхваща думите му и ги вплита в парче.

"Докато едни се крият в миши дупки, Асенката разпуска с Gen Z",

"Докато младите освиркват лика на Пеевски в дискотеките, Асен беше приветстван на концерт на PIZZZA тази вечер! Когато политиците не могат да се разхождат свободно по улиците - време е да си ходят. Да не говорим пък да бъдат в нощен клуб на концерт. Асен! Време е за нормална България с нормални политици! Време е за България БЕЗ Борисов и Пеевски!"

"Имам лоши новини за Шиши и компания. Когато 18-25 годишните започнат масово да скачат и да пеят по дискотеките "Когато па...", значи настъпват лоши времена за вас. Знам какво ще кажат: някакви си младежи се забавлават на купон. Да, ама не е баш така.."

Това са само част от коментарите под публикациите с видеата, които изпълниха социалните мрежи от съботния концерт.

Кои са авторите?

PIZZZA е скакор/пънк рок група от Варна и съществува от 1999 година. Името им идва от кръгло площадче пред магазина за алкохол в морската градина, където се събират пънкарите. Текстовете са забавни и хумористични, като се набляга на иронията и самоиронията. След различни смени в състава през годините, групата се установи в сегашния й вид: Кобо Цветков, Николай Христов (Кайо), Симона Димитрова и др.

Репликата на протеста

Иначе възмущението на Василев се случи в сряда, когато в парламентарната почивка бе свикано извънредно заседание на бюджетната комисия - 2 часа преди обявеното редовно заседание, за да бъде претупано приемането на второ четене на бюджетите на НЗОК и Националния осигурителен институт. Тогава Асен Василев осуети намерението на председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ и на Йордан Цонев от ДПС-НН, като повтори стотици пъти репликата "Кой разпореди това безобразие?!" и "Няма да стане тази комисия по този начин!". Депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му изтръгне микрофона силово.

В понеделник, 01 декември, от 18:00 часа се организира нов мащабен протест на Ларгото пред прозорците на властта. Според заявките на организаторите той ще бъде двойно по-голям, а хиляди призиви за участие се разпространяват в социалните мрежи.