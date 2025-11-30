Спорт:

Gen Z революция? Асен Василев и рок група възпяха "Кой разпореди това безобразие!?" в дискотека (ВИДЕО)

30 ноември 2025, 08:35 часа 679 прочитания 0 коментара
Gen Z революция? Асен Василев и рок група възпяха "Кой разпореди това безобразие!?" в дискотека (ВИДЕО)

В седмицата на протестите срещу властта и бюджет 2026 г. площадът бе изпълнен с хиляди млади хора, които станаха част от недоволството посредством призиви от известни инфлуенсъри, общественици, музикални групи и неформални лидери, които нямат досег с политиката. В събота през нощта поредно такова събитие вдъхнови цял нощен клуб, изпълнен с млади хора, дошли на концерта на скакор/пънк рок групата "PIZZZA" в София, които посрещнаха на сцената лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

На кадри, разпространени в социалните мрежи от активисти на партията и от "Младежи за промяната" се вижда как музикалната група кани Василев, който произнася придобилата собствен живот реплика "Кой разпореди това безобразие?!", след това бендът подхваща думите му и ги вплита в парче.

Още: "Дръжте ги": Сътрудници на ПП с подробности за насилието от ДПС-Ново начало

  • "Докато едни се крият в миши дупки, Асенката разпуска с Gen Z", 
  • "Докато младите освиркват лика на Пеевски в дискотеките, Асен беше приветстван на концерт на PIZZZA тази вечер! Когато политиците не могат да се разхождат свободно по улиците - време е да си ходят. Да не говорим пък да бъдат в нощен клуб на концерт. Асен! Време е за нормална България с нормални политици! Време е за България БЕЗ Борисов и Пеевски!"
  • "Имам лоши новини за Шиши и компания. Когато 18-25 годишните започнат масово да скачат и да пеят по дискотеките "Когато па...", значи настъпват лоши времена за вас. Знам какво ще кажат: някакви си младежи се забавлават на купон. Да, ама не е баш така.." 

Това са само част от коментарите под публикациите с видеата, които изпълниха социалните мрежи от съботния концерт.

Кои са авторите?

Още: Мирчев: Волята на хората успя, сега да изпълнят десните мерки (ВИДЕО)

Независими и обективни новини - Actualno.com ги представя и във Viber! Последвайте ни тук!

PIZZZA е скакор/пънк рок група от Варна и съществува от 1999 година. Името им идва от кръгло площадче пред магазина за алкохол в морската градина, където се събират пънкарите. Текстовете са забавни и хумористични, като се набляга на иронията и самоиронията. След различни смени в състава през годините, групата се установи в сегашния й вид: Кобо Цветков, Николай Христов (Кайо), Симона Димитрова и др. 

Репликата на протеста

Иначе възмущението на Василев се случи в сряда, когато в парламентарната почивка бе свикано извънредно заседание на бюджетната комисия - 2 часа преди обявеното редовно заседание, за да бъде претупано приемането на второ четене на бюджетите на НЗОК и Националния осигурителен институт. Тогава Асен Василев осуети намерението на председателя на комисията Делян Добрев от ГЕРБ и на Йордан Цонев от ДПС-НН, като повтори стотици пъти репликата "Кой разпореди това безобразие?!" и "Няма да стане тази комисия по този начин!". Депутатът от ДПС-НН Байрам Байрам се опита да му изтръгне микрофона силово.

Още: Гневът срещу Бюджет 2026: Най-интересното във ВИДЕО

В понеделник, 01 декември, от 18:00 часа се организира нов мащабен протест на Ларгото пред прозорците на властта. Според заявките на организаторите той ще бъде двойно по-голям, а хиляди призиви за участие се разпространяват в социалните мрежи.

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Ивайло Илиев
Ивайло Илиев Отговорен редактор
протест Асен Василев млади хора Продължаваме промяната протест бюджет 2026
Още от Политика
Видео
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес