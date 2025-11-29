Ще има ли друг състав на МС: Зам.-председател на ГЕРБ обяви следващите стъпки

„Бюджетът е сложен на пауза и беше възстановен диалогът между работодателите и синдикатите. ПП-ДБ започват стратегия от маркетингови спектакли“. Това заяви депутатът и зам.-председател на ГЕРБ-СДС Деница Сачева пред БНТ. И увери, че въпреки, че има оттеглен бюджет, няма планове за друг състав на Министерски съвет. Още: Сачева: Този бюджет е единственият възможен, добавките за Коледа и Великден да влязат в закон (ВИДЕО)

Тя обясни, че ще се внесат промени в съществуващия бюджет след нова среща между ГЕРБ, работодатели и синдикати, и ако не може да се приемат промените, ще се предложи удължаване на бюджет 2025.

Какви са плановете на ГЕРБ за бюджета?

Снимка: БГНЕС

ГЕРБ има планове да се приеме бюджет, който да влезе в сила веднага след Нова година. Ако ПП-ДБ имат друг план, при който бюджет да се приеме през април или май месец, да излязат и да го кажат, призова Сачева. И увери по-специално към БСП-Обединена левица, че социалните плащания ще бъдат направени през бюджета – увеличаване на пенсиите по „швейцарското правило“ и вдигане на минималната работна заплата.

Тя очаква от БСП да проявяват съответното разбиране и да направят необходимите компромиси в бюджета.

Деница Сачева заяви, че вече е невъзможно да има протягане на ръка към Асен Василев и ПП-ДБ. Ако ПП-ДБ имаха конструктивно поведение, трябваше да дойдат преди приемането на бюджета, да дадат предложенията си и да кажат при какви обстоятелства ще подкрепят бюджета за следващата година, добави тя.

Според нея ПП-ДБ искат да влязат в медиите само през скандали и през нито едно разумно решение.

