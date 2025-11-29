"Кажете го, пиленца, кой ви е любовникът": Борисов обяви какво ще стане, ако падне кабинетът (ВИДЕО)

„Какво би станало, ако правителството падне сега? Мигновен хаос, цените ще отидат в небесата, защото няма да има контрол, пълно компрометиране на еврозоната, всичко заминава на кино и излизат ПП-ДБ, „Възраждане“, „Величие“, МЕЧ, Черепи, кости и Илияна Йотова – те показаха новата управленска коалиция“. Това заяви лидерът на ГЕРБ и бивш премиер Бойко Борисов по време на Националната младежка академия на ГЕРБ в Разлог.

Според него ГЕРБ няма да има проблем с нови избори, а проблем ще има държавата. „Кажете го, пиленца, кои са ви любовниците“, призова Борисов ПП-ДБ.

И впоследствие се заяде с кмета на София Васил Терзиев, който е спрян за кандидат за президент през 2026 г. „Васил Терзиев е прекрасен кандидат за президент и най-лесно се бие такъв от дясно-центристките парти“, посочи Борисов.

За ПП-ДБ, изпускането на нерви и кой е ходил на курс по балет

Той иска да види тези хора от ПП-ДБ на какви темели са стъпили. Искам да ги питам тези демократи като гледат историята на основния си играч в момента дали това ще бъде в основата за разговори, ако искат не с мен, не с ГЕРБ, а с така наречената дясно-центристка или евроатлантическа общност, добави бившият премиер.

„Дясно-центристки президент може да има само, ако се обединим“, категоричен бе Бойко Борисов.

И нападна ПП-ДБ, че в последните 3 години не са направили нито едни плащане по Плана за възстановяване и устойчивост.

Борисов разказа как е бил провокиран политически от предаването „Панорама“ по БНТ, по време, на което Атанас Атанасов от ДСБ е ядосал вицепремиера Томислав Дончев за парите по ПВУ. На Атанасов искам в един плик с 3-4 червени печата и конопени въженца как ще подкрепят такъв кандидат на Държавна сигурност за президент, коментира Бойко Борисов.

Впоследствие се ядоса и на критиките на ПП-ДБ в парламента за бюджета, че не е бил изтеглен. „Рая Назарян и Деница Сачева се стряскат и гледам приижда Асен Василев, който ме пита дали знам 45 точка от бюджета. Тези смелчаци и мъжаги могат да се изгаврят с мен, може да ме пипнат по ушето“, започна да се шегува Борисов с опозицията.

Той заяви, че целта на ПП-ДБ е била да си изпусне нервите и да „завали“ някого от тях. „Мен не могат да ме изкарат от нерви, защото когато аз съм се бил, те сигурно са били на курс по балет“, отсече Борисов.

По време на Националната младежка академия на ГЕРБ, Борисов обясни, че една от силата на ГЕРБ е, че никога партията не е делила кметовете си. Силата не само на ГЕРБ, но и на другите партии са кметовете – те са долу до хората и могат всеки един проблем да решат, смята той.

„Ние трябва да зададем формулата какво ще правим след 2-3 години. Да, ще правим улици, пътища, мостове. Оттук нататък надграждането, което трябва да направим е цялата мрежа не само от младежи, но и от хора, които ни подкрепят, да се анализират данните и да се взимат решения“, заръча Борисов на Националната младежка академия на ГЕРБ.