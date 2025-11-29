Вместо 8, ще има 16 предсрочни избори: Зам.-председателят на НС обяви какво ще стане, ако БСП напусне властта

„В момента има една много сложна конструкция като управление – леви и десни партии в името на държавата. Представете си все едно да смесиш олио с вода и да получиш хомогенна смес – невъзможно е“. Това заяви заместник-председателят на 51-ото Народно събрание и председател на Съвета за съвместно управление проф. Костадин Ангелов пред bTV. Още: Трус във властта: Ще има ли преформатиране на управляващата коалиция?

По думите му тристранния диалог е възстановен за бюджета и ще доведе до резултати. Според него и работодатели, и синдикати ходят в централата на ГЕРБ с аргумент, че Бойко Борисов е държавник и успява да изслуша всички искания.

Какви ще се запази и какво ще отпадне от Бюджет 2026?

Снимка: БГНЕС

Още: Костадин Ангелов вече е зам.-председател на парламента

Проф. Костадин Ангелов заяви, че Бюджет 2026 е единственият възможен бюджет, който е сечение на всички партии. Той открои, че това, което може да отпадне от бюджета е данък „дивидент“, СУПТО и да се запази подоходното увеличаване на заплатите.

„Едно мъничко движение и се казва от БСП, че ще преосмислят участието си в управлението. Ако някой е решил да преосмисли решението да участва във властта, вместо 8 пъти да са предсрочните избори, 16 пъти ще са предсрочни избори“, предупреди той.

И добави, че четвъртата партия, подкрепяща управляващото мнозинство – ДПС-Ново начало предлагала само политики и се съобразявала с решенията на ГЕРБ, БСП и ИТН.

Проф. Костадин Ангелов се заяде с ДБ за тяхната съдебна реформа, изготвена от бившия лидер на Да, България Христо Иванов. „Сега виждаме резултата от нея“, посочи още той, като добави, че тепърва ще се усещат последствията от нея.

Още: Костадин Ангелов: Няма кой да събори кабинета, опозицията е много слаба