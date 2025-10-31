Когато обичаш изкуството си, няма тежки жертви: Александър Сано в Студио Actualno (ВИДЕО)

Днешният ни гост е от хората, които трудно можеш да опишеш с една дума - актьор, музикант, продуцент и любимец на публиката, не само от малкия и големия екран, но и от сцената. Александър Сано е от онези хора, които само с няколко думи могат да те накарат да се замислиш, а усърдната му работа поставя нови основи в българската театрална и филмова култура.

Източник: Break a leg

Тази година той и останалите участници (Силвестър Силвестров и Владислав Петров) от фамозното трио "Братя Мангасариян" направиха ударно завръщане след голяма пауза с песента "Луксозни глупости", а малко след това тръгнаха и на турне с възстановения спектакъл "За вредата от образованието, културата и изкуството", който спечели бързо публиката.

В спектакъла, Зюмбюл (Силвестър Силвестров), Кулю (Владислав Петров) и Среброто (Александър Сано) съчетават театър, видео, музика и стендъп комедия, за да предложат преживяване, което разклаща фундаментите на привидно стабилната ни реалност чрез един забавен и ироничен начин.

Образованието, културата и изкуството – уж трите стълба на прогреса, тук се разглеждат като възможна причина за бавния колапс на здравия разум. Или не съвсем? Спектакълът засяга конфликтите, лъжите и противоречивите ценности, с които човечеството живее ежедневно – без да подозира, че може би истината е просто погрешно разбрана.

"Виждаме, че постановката успява да предизвика размисъл в публиката и най-интересното е, че хората, които най-често идват при нас след представлението, са учители. И казват, че това нещо трябва задължително всички ученици от 8 до 12 клас да го гледат, за да разберат фактически колко е важно да си образован, колко е важно в живота ти за нищо на света да не отсъства изкуството. Без значение дали ще се занимаваш с това нещо професионално, или не", сподели актьорът.

Паралелно с това, Сано се отдава и на продуцентска дейност, заедно с актрисата Луиза Григорова - Макариев, с която основават продуцентската компания "Break a leg" и успешно поставят вече пет спектакъла на българска сцена.

Каква е вредата от образованието, културата и изкуството и вярна ли е стигмата, че "артист къща не храни" - вижте в интервюто с Александър Сано в предаването "Студио Actualno".