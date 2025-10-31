Поклонението пред Иван Тенев ще е на 2 ноември

Поклонението пред журналиста, художника и общественик Иван Тенев ще се състои на 2 ноемрви от 13:00 часа в църквата "Свети Седмочисленици". Това съобщи Кристина Димитрова в профила си във Facebook. ОЩЕ: На 74 години почина агент Тенев (СНИМКИ)

"Да си вземем последно сбогом! За всички които обичаха, уважаваха и ценяха Иван Тенев (Агент Тенев) като човек, приятел и творец!!! Поклонението ще се състои на 2.11.2025г от 13:00 часа в църквата "Свети Седмочисленици". Погребението ще бъде в Парк "Централни софийски гробища" от 15:30 часа", написа тя.

Иван Тенев, популярен като Агент Тенев, почина на 30 октомври.