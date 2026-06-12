Килиан Мбапе: Искам да продължа да пиша история, но най-вече да се върна във Франция с трофея!

Килиан Мбапе може да стане голмайстор на Световните първенства за всички времена, но звездата на Франция заяви, че спечелването на още една титла е далеч по-важно. Мбапе е отбелязал 12 гола на световни шампионати, като има с четири по-малко от рекордните 16 попадения, реализирани от германеца Мирослав Клозе в рамките на четири турнира от 2002-а до 2014 година.

Нападателят е само на 4 гола от рекорда на Клозе

Нападателят на Реал Мадрид спечели титлата с Франция през 2018-а и беше финалист през 2022 година, вкарвайки хеттрик в големия мач за трофея срещу Аржентина. Тогава отборът на Франция загуби след изпълнение на дузпи.

„Разбира се, искам да продължа да пиша история. Но най-вече искам да се върна във Франция с трофея“, коментира Килиан Мбапе пред телевизия M6. „Ако това означава, че ще спечелим, с удоволствие бих бил първият, който ще празнува на Шанз-Елизе“, продължи голмайсторът.

Тимът на Франция започва участието си на Мондиал 2026 във вторник с двубой срещу Сенегал, а Ирак и Норвегия са останалите противници в груповата фаза. „Петлите“ са сред основните фаворити с много звезди в състава, сред които освен Мбапе са неговите партньори в атака Усман Дембеле и Майкъл Олисе.

Килиан Мбапе заяви още, че титла в Северна Америка би била и най-доброто сбогуване за селекционера Дидие Дешан, който се оттегля от националния тим след 14 години.

„Най-добрият начин да му отдадем почит е да спечелим Световното първенство, защото той обича да печели“, каза Мбапе за Дешан, който спечели световната титла и като играч през 1998 година. „Надявам се, че няма да участва отново с друг отбор. Ще го притисна. Видях, че има разговори за Италия. Това би било ужасно“, добави нападателят.

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